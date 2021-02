Uomini e Donne: il gesto di Davide Donadei manda in crisi i fan

Uomini e Donne oggi ha mandato in onda la scelta di Davide Donadei, che ha concluso il suo percorso con Chiara Rabbi, ma il gesto di lui nei confronti di Beatrice ha mandato in crisi il pubblico.

Uomini e Donne ha concluso il percorso di Davide Donadei. Il bel tronista, dopo aver fatto restare il pubblico del piccolo schermo con il fiato sospeso per mesi, ha finalmente scelto e la fortunata è stata Chiara Rabbi.

La scelta di Davide ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo, in quanto era convinto che ad avere la meglio tra le due corteggiatrici sarebbe stata proprio Beatrice Buonocore, che invece si è rivelata essere colei con cui il tronista ha compreso di non potere avere una storia al di fuori del programma. Quello che però ha colpito di più i telespettatori, oltre alla sua scelta, è stata propria la reazione di Davide a stupirli. In quanto, mentre comunicava alla ragazza che non l’avrebbe scelta, è stato davvero molto male.

Dopo che lei ha abbandonato lo studio, e lui le ha chiesto un abbraccio, è scoppiato a piangere mandando letteralmente in crisi il pubblico del piccolo schermo che è sembrato averlo visto quasi più emozionato nel non scegliere Beatrice che Chiara, la ragazza con cui ha iniziato una relazione.

Davide Donadei sceglie Chiara. Il pubblico: “Beatrice l’abbiamo scelta noi”

La scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne ha lasciato un velo di amarezza nei confronti del pubblico del piccolo schermo, in quanto era convinto che la preferita fosse proprio Beatrice Buonocore, la non scelta.

L’ex corteggiatrice, infatti, è rimasta profondamente delusa in quanto ha dichiarato di essersi davvero innamorata del bel tronista, ma purtroppo il suo cuore batte per Chiara e non per lei, tant’è che subito dopo la scelta sono apparsi più felici che mai, ma niente paura perché Beatrice può contare sull’affetto del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che i pensieri e riflessioni post puntata sono tutti per lei.

Qui di seguito, infatti, è possibile trovare alcuni dei commenti più significativi lasciati dagli utenti della rete su Twitter.

Beatrice non è la scelta💔

Ma che film ho visto per 6 mesi ?

Continuo a non capirci niente dell’amore 😭💔 #uominiedonne pic.twitter.com/Z8rUk6i7Gq — ilaria (@Morila94) February 10, 2021

Comunque con il fatto che Davide ha scelto Chiara certi gesti che ha fatto nei confronti di Beatrice sono ancora più da stronzo ceh tipo averla abbandonata al suo compleanno e aver baciato Chiara subito dopo di lei. Per non parlare della chat sul completino sexy #uominiedonne — mya (@dream_bsr) February 10, 2021

Beatrice che nel backstage dopo puntata dice “io sono orgogliosa di quello che sono diventata, anche se non me lo dice mai nessuno” #uominiedonne — una a caso (@outwithcalum) February 10, 2021

C’è sempre stato un generale dispiacere per la non scelta, ma fino ad oggi non si era mai visto un tronista piú dispiaciuto per la non scelta che felice per la sua scelta, tutto un grande bah#uominiedonne pic.twitter.com/6Ut9plPrwz — CoBea (@cadm94) February 10, 2021

Avrei preferito #Beatrice ma è stata una scelta in cui non c’è delusione, né rammarico perché anche #Chiara è una ragazza dolce, buona e vera quanto Bea. Due splendide ragazze per un bravissimo ragazzo come #Davide che le merita. Bellissimo percorso di tutti e tre.#uominiedonne — Opinionista borderline (@LaGio_91) February 10, 2021

Beatrice ti abbiamo scelta noi dal primo giorno! 19 anni all’anagrafe ma col cuore di una grande Donna 💔 #uominiedonne #beatricebonocore #Beatrice #davide pic.twitter.com/Rzs7XSOwTq — ilaria (@Morila94) February 10, 2021

ma Davide che piange per Beatrice ma sceglie Chiara? #uominiedonne pic.twitter.com/NtkXNTF696 — ma parliamo dei pangoccioli (@pangoccioli1) February 10, 2021

Davide non ha scelto Beatrice, ma è stato il pubblico di Uomini e Donne a scegliere lei. Tant’è che spera che Maria De Filippi e la sua redazione possano renderla la nuova tronista, ma ciò purtroppo non sembra essere possibile in quanto lei ha dichiarato più volte di essere innamorata di Donadei, il cuore è ancora impegnato.