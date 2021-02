Scelta Davide Donadei e Chiara Rabbi: prima foto insieme dopo Uomini e Donne

Scelta Davide Donadei, chi è? Chiara Rabbi. Dopo la puntata di Uomini e Donne, arriva la prima foto ufficiale della nuova coppia.

Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi e, subito dopo la puntata di Uomini e Donne, emozionati, felici e sorridenti si sono mostrati insieme alle telecamere di WittyTv mentre telefonavano al padre di Chiara.

In studio, dopo aver spiegato a Beatrice Buonocore di non poterla sceglierla, Davide ha incontrato Chiara a cui ha fatto un lungo discorso durante il quale ha ripercorso tutte le tappe del suo percorso con Chiara.

“Ricordo ancora il video di presentazione in cui avevi quel fiocco rosso. Mi hai colpito subito e siamo usciti subito in esterna. Quando ci guardavamo qui in studio sorridevamo sempre. È stata la nostra forza in questo percorso sorridere tanto insieme. Avere quell’intesa che senza parlare ci capivamo in tante cose. Io avrei scelto sempre te fino a un certo punto del percorso. Poi non riuscivo più a ritrovarti, a sentirti, non mi arrivavi. C’è stato un momento in cui non pensavo tu potessi essere la persona giusta per me. Poi ci sono state delle esterne importanti, come quella in camerino dopo la puntata. C’eravamo solo io e te sul divano con delle mascherine dove tu piangevi, io ti stringevo e stavamo benissimo. La giornata insieme è stata importante perché mi hai catapultato nel tuo mondo e mi ci sono ritrovato. So che non è stato facile per te qui dentro. Hai dovuto buttare giù dei bocconi amari. Poi, a Roma davanti alla Fontana di Trevi abbiamo espresso un desiderio, il mio era di trovare la persona adatta a me. Non lo so se quel desiderio si è realizzato però quella persona sei tu”.

Scelta Davide Donadei e Chiara Rabbi: la prima telefonata con il padre di lei a Uomini e Donne

Dopo la scelta, dietro le quinte, Davide Donadei e Chiara Rabbi chiamano il padre dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Signor Simone, sono Davide. Volevo avvisarla che questa sera sua figlia non torna a casa. Ho fatto la scelta di cuore”, spiega Davide.

“La verità è che papà era in ansia più di me”, afferma Chiara. Poi la telefonata anche alla mamma di Davide. “Ti sto chiamando con il numero di Chiara. Abbiamo finito, siamo tranquilli e siamo felici“, spiega il tronista. “Basta che state insieme e che state coperti”, aggiunge la mamma del 25enne pugliese salutando la nuova fidanzata del figlio.

“Mi ero preparata il discorso per il no”, svela poi Chiara confermando la convinzione che non sarebbe stata la scelta. Davide, però, l’ha piacevolmente spiazzata.