Belen Rodriguez annuncia: “Sono al quinto mese di gravidanza”

Belen Rodriguez, tra le pagine del settimanale Chi, ha annunciato la seconda gravidanza e lanciato una frecciata a Stefano De Martino.

Belen Rodriguez recentemente è tornata al centro della cronaca rosa, in quanto secondo i media sarebbe incinta del suo secondo bambino. La bella modella argentina non ha mai confermato o smentito il gossip, ma sul suo profilo Instagram sono sempre spuntati alcuni segni che sembrano quasi essere degli indizi agli occhi del pubblico della rete, convinto più che mai che stesse per diventare madre per la seconda volta con Antonino Spinalbese.

Gli utenti della rete, durante tutto questo tempo, non si sono di certo sbagliati, in quanto pochi minuti fa è arrivato l’annuncio della gravidanza di Belen Rodriguez tra le pagine del settimanale Chi, dove ha confermato non solo di essere in dolce attesa, ma di essere anche al quinto mese di gravidanza, ma non solo.

La Rodriguez, in quest’intervista doppia insieme al suo nuovo compagno, che ha ricevuto una dedica davvero speciale nel giorno del suo compleanno, che ha rivelato di aver scoperto lati del suo carattere con lei che non immaginava mai di possedere, ha approfittato dell’occasione anche per lanciare una sonora frecciata al suo storico ex Stefano De Martino.

Belen Rodriguez conferma la gravidanza e non manca la frecciata a De Martino

Belen Rodriguez è riuscita a realizzare il grande sogno di diventare madre per la seconda volta. In quanto da tempo, fin quando era ancora legata al conduttore Stefano De Martino, che sperava di poter dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago e finalmente è riuscita a farlo.

Durante il corso dell’intervista, però, come anticipato, non è mancata una sonora frecciata al suo ex marito. Tant’è che la bella modella argentina, tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha dichiarato che questa è la prima volta che sta con un uomo gentile in tutta la sua vita.

La frase, ovviamente, non è passata inosservata di fronte al pubblico della rete che non ha fatto i salti di gioia, trovando poco elegante ciò che ha detto, in quanto ha fatto intendere che nessuno dei suoi ex fosse un uomo gentile e che dovrebbe concentrarsi ed essere felice su quello che è il suo nuovo presente al fianco di Antonino Spinalbese.

La bella modella argentina, durante il corso dell’intervista, ha ammesso anche di non conoscere il genere del suo bambino ma che spera, dopo aver messo al mondo il piccolo Santiago, di poter diventare mamma di una femminuccia e chissà che questa non sia per lei l’occasione giusta.

Belen Rodriguez ha confermato la sua gravidanza e nonostante non abbia ancora avuto la conferma che si tratti di una bambina, come lei spera, in rete iniziano a circolare i primi indizi su come si potrebbe chiamare, ma per questo sembra voler ancora un altro po’ di tempo visto che nemmeno lei al momento sa se si tratta di un fratellino o una sorellina per il suo primogenito.