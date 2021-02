Secondo molti la showgirl argentina Belen Rodriguez saprebbe già il sesso del futuro nascituro e lancia sulle sue stories Instagram: femmina o maschio?

Dopo l’annuncio della gravidanza, Belen incinta mostra ancora con fierezza il pancino sui suoi canali social. La showgirl e conduttrice è al settimo cielo per la seconda gravidanza. Sembrerebbe che la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e tra pochi mesi, diventerà anche mamma per la seconda volta. Dopo Santiago, nato dal suo matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha deciso di allargare la famiglia con il nuovo fidanzato che la rende serena e felice e che come lei stessa lo descrive è “un uomo gentile”.

Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo Instagram il primo video in cui mostra il pancino davanti allo specchio in lingerie. Adesso a distanza di giorni, Belen Rodriguez posta il suo scatto in cui fa vedere il pancino e scrive semplicemente: “Baby boom”. la showgirl si trova su un set fotografico, truccata e acconciata di tutto punto (con una frangia che imita la sorella Cecilia) grazie al lavoro del compagno e hairstylist Antonio Spinalbese che la segue a rotta.

Belen, 36 anni, sul set per uno shooting, si diverte e nelle sue IG Stories fa un sondaggio social: avrà un altro maschietto o una femminuccia?

Belen Rodriguez al settimo cielo per la seconda gravidanza

Nelle sue stories di Instagram, Belen Rodriguez mostra con fierezza il pancino appena pronunciato e lancia un sondaggio ai suoi quasi 9 milioni di follower: è una femmina o un maschietto?

Secondo alcuni rumor, sempre più invadenti sulla gravidanza, la Rodriguez conoscerebbe già il sesso del bebè che porta in grembo e che ha fortemente voluto dal compagno Antonino Spinalbese, 26 anni, con cui vive un’intensa storia d’amore da poco più di otto mesi. Secondo le indiscrezioni infatti, Belen aspetterebbe una bambina, addirittura ne avrebbe già deciso il nome, per alcuni Celeste, per altri Tabita. Lei stessa in un’intervista concessa a “Chi” avrebbe riferito di sentire che sia una bambina.