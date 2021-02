Belen Rodriguez incinta di cinque mesi del fidanzato Antonino Spinalbese mostra il pancino. Il web: “Ma dov’è la pancia?”.

Belen Rodriguez mostra il pancino di cinque mesi e conquista i fans. Felice di diventare mamma per la seconda volta, la showgirl argentina condivide la sua felicità con i fans e, in un video pubblicato su Instagram, sfoggia il fisico e il pancino ancora piccolo. Davanti allo specchio, la Rodriguez riprende il proprio corpo che sta cambiando lentamente e in cui sta crescendo il frutto del suo amore con Antonino Spinalbese.

Il video ha fatto letteralmente impazzire i fans. Oltre ad aver ottenuto tantissime visualizzazioni, i fans si complimentano per il fisico in perfetta forma mentre la showgirl argentina risponde affermando che, presto, la pancia esploderà ricordando quando già accaduto con Santiago.

Belen Rodriguez mostra il pancino in un video: i fans si complimentano per il fisico

Felice e innamorata, Belen Rodriguez racconta la propria felicità sui social. E’ un momento magico per la showgirl argentina che diventerà presto mamma per la seconda volta e che non nasconde che spera che sia una bambina. Il pancino comincia a crescere e Belen immortala i cambiamenti del suo corpo in un video che sta facendo impazzire i fans. Nel breve filmato, la showgirl si mostra in intimo e di profilo sfoggiando un fisico assolutamente perfetto al punto che in tanti si chiedono dove sia il pancino essendo al quinto mese di gravidanza.

“Io a 3 mesi ero già un baule”, scherza una signora a cui Belen risponde con una faccina che ride. “Questa è una pancia di cinque mesi? Complimenti per la forma”, aggiunge un’altra. E ancora: “Non sembra ancora che tu sia di 16 settimane, ma come fai?”, “Praticamente io dopo aver mangiato una pizza”, “Io a 5 mesi ero una balena”. Belen, di fronte a tanti commenti, ha ringraziato svelando anche i segreti della sua forma.

“Mi alleno tutti i giorni facendo pilates tranne di domenica che mangio ciò che voglio e non faccio un tubo. Per il resto faccio proprio la brava. Mi sento bene così“, ha scritto la showgirl che è sempre stata magra e tonica rispondendo ai tanti commenti dei suoi followers.