Ci sono alimenti che aiutano più di altri ad ottenere un corpo tonico. Scopriamo quali sono.

Quando si parla di forma fisica, la sola magrezza non basta. È importante, infatti, poter contare su un fisico tonico e asciutto. Cosa che si può ottenere prediligendo alcuni alimenti piuttosto che altri e seguendo uno stile alimentare sano e bilanciato. In questo modo, si inizierà a vedersi meglio allo specchio e si potrà contare su un fisico che oltre che magro si mostra in piena salute. Un aspetto spesso sottovalutato ma che in realtà è più importante di quanto si pensi.

I cibi che aiutano ad ottenere un corpo più tonico

Quando si parla di forma fisica si deve tenere in mente che alla necessità (più che comprensibile) di perdere i chili di troppo, si unisce quella di un fisico tonico e sano. Per far si che ciò avvenga bisogna puntare tutto sui muscoli e sul loro tono. Solo così, infatti, ci si sentirà davvero in forma.

Ma cosa è bene mangiare per ottenere risultati migliori? Prima di tutto è importante seguire un’alimentazione bilanciata ed in grado di offrire all’organismo tutti i macro nutrienti di cui ha bisogno. Si deve bere a sufficienza, evitare prodotti confezionati e ricchi di zuccheri e prediligere quelli sani e genuini. Detto ciò, andiamo a scoprire quali sono gli alimenti che più di altri aiutano a mantenere e sviluppare un buon tono muscolare.

Le proteine

Come molti sapranno, i muscoli hanno bisogno delle proteine. È importante però saper scegliere quelle giuste. Tra queste ci sono:

Le uova

La carne bianca

Il pesce

I formaggi

I legumi (che ne contengono tante)

Le proteine vegetali

Le alghe

Inserire queste proteine nella dieta di tutti i giorni è un buon modo per aiutare i muscoli a mantenersi tonici. In genere per una persona che non volge grande attività fisica il rapporto consigliato va da 0,80 ad 1 g di proteina per kg corporeo. Questo è però un parametro molto vago e che può cambiare da persona a persona. Per questo motivo, il consiglio è quello di rivolgersi ad un buon nutrizionista che una volta analizzata la situazione potrà stabilire il quantitativo corretto di proteine.

I grassi buoni

Anche i grassi buoni aiutano il fisico a mantenersi tonico ed in certi casi persino a dimagrire. Inoltre offrono una buona dose di buon umore. Tra questi ci sono:

L’olio extra vergine d’oliva

Gli oli vegetali

La frutta secca

Il burro ghee

I semi

L’avocado

Inserire questi grassi (in modo oculato) nella propria alimentazione, aiuta a mantenere più a lungo il senso di sazietà e promuove la dieta bilanciata, specie se associati a fonti di carboidrati.

I carboidrati

Anche se spesso demonizzati, anche i carboidrati sono una fonte importante per i muscoli. Ciò che conta è evitare quelli nocivi come gli zuccheri e concentrarsi su quelli buoni. Un esempio?

La frutta fresca

Le verdure

I cereali integrali

Le farine integrali

Una dieta bilanciata che comprenda anche i giusti carboidrati da modo di sentirsi appagati e di buon umore e più in generale aiuta anche da un punto di vista muscolare. Inserire questi alimenti nella propria alimentazione favorisce sicuramente una buona base per i muscoli. Cosa alla quale andrà associata anche la giusta quantità di attività fisica.

Come già detto, in caso di dubbi, il consiglio è sempre quello di muovere almeno i primi passi con l’aiuto di un nutrizionista. In questo modo si potranno ottenere risultati più rapidi e duraturi.