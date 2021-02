Dayane Mello stronca Rosalina Cannavo che ha iniziato una storia con Andrea Zenga: “Parla come una suora, fa la santa, ma passa da una relazione all’altra”.

Dayane Mello si scaglia contro Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana ha ormai preso le distanza dall’amica con cui ha condiviso la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sin dal primo giorno. Le Rosmello, come sono state soprannominate dai fans, hanno sempre discusso tanto, ma nell’ultima settimana, il rapporto pare si sia incrinato definitivamente.

Prima la nomination di Rosalinda a Giulia Salemi, poi, l’inizio della storia tra la Cannavò e Andrea Zenga ha fatto precipitare la situazione. Dayane, così, ha prima criticato la scelta dell’amica di tuffarsi nella storia con Andrea Zenga dopo aver chiuso la lunga relazione con Giuliano, durata ben dieci anni e, poi, si è sfogata con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli utilizzando parole durissime contro la siciliana.

Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: “Parla come una suora, fa la santa, ma ha buttato una relazione per iniziarne subito un’altra”

Dayane Mello, senza giri di parole, critica la storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non nascondendo di vedere nell’avvicinamento tra i due una strategia.

“Ma va, ormai è la coppia che vince qua dentro, mica l’amicizia e ca***te varie. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è strategia?”, ha detto la modella brasiliana scagliandosi contro Rosalinda contro cui si è schierato anche Juliano, il fratello di Dayane.



“Non ho parole, hashtag #nonhoparole. Hanno fatto vedere mille volte le cose su me e te, Dayane: i risvegli, gli abbracci, 200 mila puntate. Ma che stai a dì? Abbiamo fatto 200 puntate su me e lei”, ha ribattuto Rosalinda.



“Eh certo, è strategia. Tutto calcolato: io metto praticamente in discussione tutta la mia vita privata, 10 anni di rapporto con Giuliano solo per una strategia? Questa è troppo pesante, dai. Io da un’amica non voglio sentirmi dire queste cose. Un’amica non le dice”, ha aggiunto Rosalinda infastidita dalle parole di Dayane.



Durante una chiacchierata con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, poi, la Mello si è lasciata andare ad ulteriori dichiarazioni nei confronti della Cannavoò.

“Lei dice di essere timida, parla come se fosse una suora. Fatti vedere per quella che sei, non fare la santa. Ha buttato all’aria una relazione per iniziarne subito un’altra: non mi sembra così timida. Lei ha buttato tutto in aria perché aveva tanta paura di un confronto fuori [con Giuliano]. Così è scappata dalla situazione, non lo trovo carino. Parla di rispetto, di timidezza, e ha fatto molto di più di tutto quello che ho fatto io, con la mia mentalità. Ho i miei dubbi su quello che è veramente, viste le sue scelte”. Dayane e Rosalinda saranno le protagoniste di un confronto al Grande Fratello Vip?