Scatta il bacio passionale tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: dopo la puntata del Grande Fratello Vip, i due si lasciano andare.

Bacio passionale durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Tra i due gieffini, l’attrazione è ormai evidente e dopo la diretta con Alfonso Signorini, complici le luci spente e l’atmosfera notturna, i due si sono lasciati andare scambiandosi il primo, vero bacio.

Nelle ore precedenti alla puntata con Alfonso Signorini che ha decretato Tommaso Zorzi come terzo finalista, Rosalinda e Andrea si erano già avvicinati. La Cannavò aveva ammesso di considerare ormai conclusa la sua storia d’amore che durava da dieci anni e che l’interesse per Zenga ne era la prova. Con il bacio che si sono scambiati durante la notte, dunque, è nata la seconda coppia ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 dopo quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: primo, vero bacio durante la notte al Grande Fratello Vip

Quello tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è stato un avvicinamento che non è sfuggito all’occhio attento di Alfonso Signorini che, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020, ha messo i due concorrenti di fronte a quanto accaduto negli scorsi giorni. Tra Andrea e Rosalinda era già scattato un piccolo bacio, ma dopo la puntata, la notte ha portato i due ad avvicinarsi sempre di più e a scambiarsi un vero bacio.

Il bacio è arrivato dopo le importanti dichiarazioni fatte dai due vipponi durante la puntata trasmessa in prima serata. “Quando ho guardato Andrea negli occhi ho provato sensazioni che non riesco a descrivere, il cuore batteva a mille”, ha ammesso Rosalinda parlando con Alfonso Signorini.

Parole importanti che hanno fatto piacere ad Andrea Zenga che, negli scorsi giorni, si era dichiarato ammettendo il suo forte interesse nei suoi confronti.

“Vorrei abbracciarti di più sì, quello ormai è palese, però anche prima, avrei voluto parlarti prima ma avevo un sacco di paranoie per paura che poteva accadere a te e alla tua situazione. Io ti vorrei conoscere meglio qui, fuori, non mi cambia niente, aspettare o rispettare una situazione. Fosse stato per me a livello di chiacchiere, di sguardi, di abbracci sarebbe molto di più”, aveva ammesso Zenga.

Il bacio arrivato durante la notte è l’inizio di una nuova storia d’amore? Dopo la diretta con Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet, dopo aver esortato Rosalinda a godersi gli ultimi giorni nella casa in totale spensieratezza, avevano chiesto il bacio. Come reagiranno quando scopriranno ciò che è accaduto?