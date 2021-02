Le ricette vegetariane hanno molti lati positivi anche per chi invece è abituato a magiare sempre carne, provate le cotolette di zucchine con il cuore filante, una vera sorpresa

Un secondo piatto semplice, dal, gusto pieno e dal gusto delicato. Tutto questo e molto di più sono le cotolette di zucchine con il cuore filante, ricetta vegetariana adatta a tutti che porta in tavola i sapori delle nostre campagne.

L’interno rimane comunque morbido e fa da piacevole contrasto con la parte esterna croccante e saporita. Una volta impanate, potete scegliere se puntare sulla leggerezza oppure sulla tradizione: nel primo caso userete il forno e nel secondo la padella anche se non è vero che tutto quanto è impanato deve essere anche fritto.

Il risultato finale? Buono da servire come alternativa alla carne o al pesce, accompagnato da una buona insalata, Ma è anche una ricetta ideale da portare al lavoro per la pausa di pranzo oppure in spiaggia

Cotolette di zucchine con il cuore filante, quale formaggio usare?

Nella nostra ricetta abbiamo utilizzato la scamorza,m che però potete sostituire con la provola, il caciocavallo, la mozzarella (ben sgocciolata) o altro formaggio filante

Ingredienti:

3 zucchine medie

2 uova medie

pangrattato

50 grammi di parmigiano grattugiato

100 grammi di scamorza

olio d’oliva

sale

pepe

Preparazione:

Lavate bene le zucchine, asciugatele con un canovaccio da cucina e poi passatele in una grattugia dai fori larghi, mettendo tutto in una ciotola. A quel punto strizzatele bene con le mani per fare perdere tutta l’acqua e poi salatele.

Nella stessa ciotola versate anche la scamorza (o il formaggio che avete scelto) tagliata a cubetti piccoli, il parmigiano grattugiato, un uovo, poi regolate di sale e pepe. Mescolate bene per amalgamare tutto e ottenere un composto morbido.

Poi con le mani formate le cotolette di zucchine. Potete farle tonde, ovali, sottili o un po’ più spesse, sta alla vostra fantasia. Quando sono pronte, passatele prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato verificando che la panatura tenga.

Infine decidete come le volete cuocere. Se optate per la cottura in forno, disponetele su una placca rivestita con carta forno e un filo d’olio extravergine. Poi cuocete in forno statico già caldo a 180° per circa 25 minuti (gli ultimi 5 minuti nella parte superiore accendendo il grill)

Se invece le volete fritte, versate abbondante olio di semi in una padella, lasciatelo scaldare e poi immergete le cotolette cucendole circa 1 minuto per lato. Tiratele su e scolate su un vassoio coperto da carta assorbente.