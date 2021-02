By

Juliano Mello, il fratello di Dayane Mello, si scaglia contro Rosalinda Cannavò: “Mia sorella non lo merita”.

Juliano Mello, il fratello di Dayane, critica l’atteggiamento di Rosalinda Cannavò nei confronti della sorella. L’amicizia tra Dayane e Rosalinda sta scricchiolando sempre di più. La modella brasiliana non ha gradito la scelta di Rosalinda di nominare Giulia Salemi e tra le due amiche c’è stato un litigio che le ha portate ad allontanarsi.

L’allontamaneto tra Dayane e Rosalinda è arrivato dopo l’avvicinamento tra la Cannavò e Andrea Zenga, Nonostante il tentativo di chiarirsi, la modella brasiliana e l’attrice siciliana sembrerebbero aver preso strade diverse.

Juliano Mello attacca Rosalinda Cannavò: “Si sta approfittando di mia sorella Dayane”

Amicizia finita tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? La storia che Rosalinda sta vivendo con Andrea Zenga ha creato una frattura nel loro rapporto. La modella brasiliana che non ha gradito neanche la nomination di Rosalinda a Giulia Salemi, ha ammesso che si sarebbe aspettata un atteggiamento diverso dalla Cannavò pur augurandole il meglio.

Tra le due, infatti, nelle scorse ore, c’è stato un piccolo chiarimento. “Ci sarò sempre, al di là di questo gioco. Perché ti voglio bene”, ha detto l’attrice. “Voglio che tu sia felice. Lo sai, vero?”, è stata la risposta di Dayane che ha fatto un implicito riferimento alla storia che Rosalinda sta vivendo con Andrea Zenga.

“Goditi questo momento, non farlo rovinare da nessuno”, ha aggiunto ancora la modella brasiliana. Nonostante il timido riavvicinamento, tra le Rosmello, com’erano state ribattezzate dai fans, il rapporto non è più come prima. Dal Brasile, ha commentato quello che sta accadendo nella casa anche Juliano, il fratello di Dayane.

“Con tutto il rispetto ma credo che Rosalinda si stia approfittando di mia sorella … lei ha un cuore puro non lo merita”, ha fatto sapere attraverso una storia su Instagram. Dopo la morte del fratello Lucas, Juliano Mello, attraverso un collegamento, aveva ringraziato, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip per il sostegno dato alla sorella in quel momento difficile.

“Desidero ringraziare tutti quanti, grazia a Stefania di cuore, a Tommaso per il cagnolino che le ha regalato. Vorrei fare un ringraziamento anche ai ragazzi che sono diventati la sua famiglia che è lì, lei non può essere con noi, grazie per aver dato tanto affetto a mia sorella”.

Dayane e Rosalinda riusciranno a trovare un punto d’incontro?