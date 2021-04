Le predizioni dei Simpson che si sono avverate davvero

I Simpson sono tra i cartoni animati satirici più apprezzati di sempre. Questa famosa serie animata americana ha mostrato doti profetiche.

Ogni tanto si sente dire che i Simpson avevano previsto tempo prima che qualcosa sarebbe accaduto. La capacità dei Simpson di prevedere il futuro è innegabile, molte volte le loro profezie si sono realmente avverate. Eccone alcune.

‎16 Previsioni dei Simpson che si sono realmente avverate

La fortunata serie animata americana, I Simpson ha dato dimostrazione delle sue doti profetiche. Alcuni episodi della serie hanno descritto qualcosa che sembrava impossibile ma che poi si è avverato. Queste previsioni sono molteplici tanto che sono diventate famose sul web e molti siti ne parlano negli ultimi anni. La famiglia Spriengfield ci ha annunciato con molto anticipo eventi futuri, come si spiega questa strana coincidenza?

‎Se non credi che gli ideatori de I Simpson abbiano un talento da visionari ti dimostriamo le loro 16 previsioni più eclatanti:

1. Lady Gaga

Nell’episodio “Lisa Goes Gaga” del 2012 Lady Gaga ha fatto la sua apparizione dal tetto di uno stadio legata ad alcuni cavi. Lady Gaga indossava un vestito molto vistoso. Bene qualche anno dopo Lady Gaga in occasione del break del Super Bowl fece la stessa entrata indossando un vestito molto simile a quello indossato dalla sua controparte animata.

2. Una macchina di voto difettosa ‎

‎In un episodio risalente al 2008, Homer alle elezioni votò per Obama e si accorge di una anomalia a causa della quale il suo voto non andò al candidato da lui votato.La stessa cosa è avvenuta nel 2012, quando si scoprì un difetto della macchina per votare a causa del quale tutti i voti di Barak Obama andarono a Mitt Romney.

‎3. Premio Nobel 2016‎

‎In un episodio del 2010, il personaggio di Milhouse disse che Bengt R. Holmstrom avrebbe vinto il Premio Nobel per l’economia. Ebbene solo 6 anni dopo è accaduto davvero.

4. Arnold Palmer

‎Nella prima puntata della 28‎‎esim‎a stagione dei Simpson, Homer fece una battuta in riferimento ad Arnold Palmer. Arnold Palmer è un famoso golfista. La puntata fu registrata molto tempo prima dell’uscita dell’episodio. Stranamente il giorno in cui uscì l’episodio dei Simpson coincise con la morte del golfista.

‎5. Bosone di Higgs‎

Un episodio dei Simpson risalente al 1998 fece riferimento al Bosone di Homer Higgs. Il personaggio di Homer ‎scrisse un’equazione il cui risultato corrisponde alla massa di un bosone di Higgs.‎ Il punto è che l’esistenza del Bosone di Higgs è stata confermata solo nel 2013 dall’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN).

‎6. Guitar Hero‎

‎In un episodio del 2002, Homer venne premiato da Mick Jagger per le sue abilità di chitarrista con la scritta “Guitar Hero” sulla schiena. Nel 2005 è stato rilasciato l’omonimo videogioco.‎

‎7. L’attacco a Sigfrido e Roy ‎

‎In un episodio della serie risalente al 1993 i maghi Sigfrido e Roy furono attaccati dalla loro fidata tigre. Dieci anni dopo, durante una esibizione Roy fu davvero attaccato da una delle loro tigri.

8. La presidenza di Donald Trump ‎

‎In un episodio del 2000 intitolato “Bart in the Future”, Lisa divenne “la prima donna” presidente Americana e prese il posto di Donald Trump ed ereditò un grande buco di bilancio lasciato dal suo predecessore che fù per l’appunto Donald Trump. Ricordiamo che Donald Trump vinse le elezioni che lo resero Presidente degli Usa il 9 Novembre del 2006.

9. Farmville

Chi non conosce questo gioco di punta del 2010 nel quale ci si deve occupare virtualmente di una fattoria? Un episodio de I Simpson del 1998 aveva mostrato dei bambini che si divertivano a giocare allo stesso gioco.

10. La medaglia d’oro nel curling‎

‎In un episodio del 2010, Homer e Marge, quali rappresentanti degli USA, sconfiggono la Svezia e vincono una medaglia d’oro olimpica nel curling misto. ‎Nelle Olimpiadi del 2018, un team formato da dilettanti, inaspettatamente vinse la medaglia d’oro nel curling. Con sorpresa di tutti, gli Usa ebbero la meglio nella finale contro la Svezia, battuta con il punteggio di 10-7.

‎11. Lettere antiche dei Beatles‎

In una puntata della seconda stagione de I Simpson, Ringo Starr dei Beatles, promise ai suoi fans che li avrebbe incontrati tutti anche se avesse dovuto impiegare 20 anni per farlo. In Inghilterra, due donne ricevettero via posta una lettera di risposta da Paul McCartney ben 50 anni dopo. ‎

‎12. Smartwatch ‎

Nel 1955 ‎I Simpson fanno riferimento per la prima volta allo smartwatch. Gli “smartwatch” risalgono al 2015. ‎

‎13. Disney acquista Fox ‎

Un episodio dei Simpson del 1998 mostrava uno spezzone in cui 20th Century Fox risultava essere una divisione di Walt Disney. ‎Nel 2019, Disney ha acquistato 21st Century Fox.

‎14. Lo scandalo della carne equina‎

‎Nel 2013 fece scandalo il ritrovamento di tracce di carne equina in molte partire di carne bovina nel Regno Unito. In un episodio del 1994 della serie animata si fece riferimento a molti barili di carne contenenti “pezzi di carne di cavallo”‎

‎15. Api assassine e coronavirus ‎

‎In un episodio del 1993, una scena fa riferimento ad una invasione di api assassine. Durante la pandemia del coronavirus l’America ha dovuto lottare anche contro una invasione di “calabroni Killer”‎‎, avvenuta a Maggio del 2020.

‎16. Il viaggio di Ted Cruz a Cancun ‎‎

In un episodio del 1993, il sindaco di Springfield, annunciò una pandemia assicurando ai residenti che non era fuggito alle Bahamas. Nell’episodio si vedeva che indossava solo la parte superiore dell’abito e venne inquadrato a mezzo busto per la conferenza che stava in verità trasmettendo da una spiaggia. I fan della serie hanno paragonato questa situazione a quella del tentativo di fuga del senatore del Texas Ted Cruz a Cancun. ‎

