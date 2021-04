Simona Ventura e i figli: “Mamma complice, ma apprensiva”

Simona Ventura parla del rapporto con i figli, in particolare Giacomo, e delle sfide che l’attendono nel prossimo futuro.

Simona Ventura, presentatrice stimata, ma anche madre attenta e premurosa. Chiedere al figlio Giacomo, con cui ha un rapporto molto aperto e confidenziale. La presentatrice, in onda il mercoledì alle 21.00 su Raidue, però, non nasconde una certa apprensione tipica dell’amore materno: “Sono molto fortunata, ho un gran rapporto con Giacomo e con i figli in generale. Tra qualche tempo mi vedo nonna. Vorrei vivere in un posto normale magari al mare, con il mio compagno. Senza stress”.

LEGGI ANCHE – Mogli e figli di Pio e Amedeo: tutto sulle famiglie dei comici di Felicissima Sera

Simona Ventura: “Con i miei figli sono complice”

La conversazione poi si sposta sulla televisione: “Non so se tra vent’anni vorrò essere ancora davanti alla telecamera. Mi immagino in televisione, ma dietro le quinte. È una cosa che mi stuzzica molto”. Gli ascolti di “Gioco Loco” vanno piuttosto bene. Non è escluso che potremmo vedere Simona Ventura in altri contesti radiotelevisivi. Magari anche con l’ausilio della Rete.

Sui social la presentatrice è molto seguita, come è possibile constatare anche rispetto all’ultimo Festival di Sanremo. Doveva essere sul palco dell’Ariston, l’ha fermata solo il Covid. Non è mancato il sostegno dei fan. Follower in forte aumento per quella che a tutti gli effetti si conferma una donna e mamma sprint. Pronta ad affrontare nuove sfide con il carisma, la competenza e la professionalità di sempre.