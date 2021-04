Per la rubrica Look of the Day targato CheDonna oggi parleremo di uno stile super amato e di tendenza, in primo piano nelle passerelle della collezione primavera/estate 2021. Scopriamo insieme lo Stile Romantico!

La moda di questi ultimi anni ci ha mostrato come sia diventata “estrema“, nel senso che non esistono mezze misure. La settimana scorsa abbiamo parlato di uno stile molto in voga, nonché super amato dalle fashion lovers, ossia lo stile androgino. Questa settimana parleremo di un’altro stile, che potremo definire “opposto” a quello mostrato nel Look of the Day della settimana passata. Stiamo parlando dello Stile Romantico! Ecco una guida per creare un perfetto Look in Stile Romantico! Non potrete che innamorarvene!

Il Look of the Day del giovedì vi farà innamorare: ecco la guida per creare un perfetto Stile Romantico!

Dopo un inverno fatto di colori scuri, look monocromatici e maglioni pesanti, arriva la primavera, insieme ai colori, alle fantasie e ai tessuti leggeri. Ma ogni stile ha le sue peculiarità, e lo stile che tratteremo oggi ne avrà alcune ben precise. Siete pronte a catapultarvi dentro un romanzo di Jane Austen? Fate attenzione alla guida di stile e perdetevi nelle pagine di questo romanzo, fatte di pizzo e di nastrini: lo Stile Romantico!

Lo Stile Romantico è molto facile da creare, vi basterà una camicia bianca, del pizzo o una fantasia fiorata. Mi spiego meglio:

blusa bianca : questo capo è perfetto per creare un giusto outfit in stile romantico, ma con alcune accortezze. La blusa dovrebbe avere un tessuto lavorato, ricamato , soprattutto sul colletto o sui polsini . Al posto del cravattino, utilizzato per lo stile androgino, provate a mettere un nastrino e a chiuderlo a forma di fiocco , accessorio di tendenza per questa primavera. Portate la blusa dentro ad un pantalone a vita alta, possibilmente di colore beige o rosa cipria.

: questo capo è perfetto per creare un giusto outfit in stile romantico, ma con alcune accortezze. La blusa dovrebbe avere un lavorato, , soprattutto sul o sui . Al posto del cravattino, utilizzato per lo stile androgino, a mettere un e a chiuderlo a forma di , accessorio di tendenza per questa primavera. Portate la blusa dentro ad un pantalone a vita alta, possibilmente di colore o cipria. pizzo : questo tessuto non può mancare per nessuna ragione se si vuole creare un perfetto stile romantico. Va bene sulla blusa , sulla giacca , va bene anche una maxigonna sotto al ginocchio in pizzo san gallo, da prediligere in bianco . Insomma, il pizzo è il tessuto must-have per creare un corretto outfit romantico.

: questo tessuto non può mancare per nessuna ragione se si vuole creare un perfetto stile romantico. Va bene sulla , sulla , va bene anche una sotto al ginocchio in pizzo san gallo, da prediligere in . Insomma, il pizzo è il tessuto must-have per creare un corretto outfit romantico. fantasia floreale: un abito midi, base chiara con fantasia floreale, un sandalo alla schiava e un accessorio per capelli a forma di fiocco ed è subito vacanza al mare. Un sogno, ma un sogno con stile!

Lo stile romantico, per chi non lo avesse mai utilizzato, è molto ricco di dettagli particolari, e tende ad essere, a volte, un po’ “too much”. Ma come in tutti gli stili, al momento di indossarli, dobbiamo inserire la nostra personalità, e per farlo, possiamo mescolare diversi stili, creando qualcosa di unico. Questo lo sa bene Isabel Marant che nella sua collezione primavera/estate 2021 ha optato per tessuti e tagli tipicamente romantici, come il pizzo san gallo o la fantasia floreale, abbinandoli a capi più “strong” come ad esempio stivali camperos, cinta western e giacca bomber multi color.

Si conclude qui il Look of the Day incentrato sullo Stile Romantico! Adesso tocca a voi! Create i vostri outfit, ma soprattutto, divertitevi!

Emanuela Cappelli