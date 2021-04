Caterina Balivo è sempre molto attenta agli outfit che posta sul suo profilo Instagram. Il look al quale ci ispiriamo oggi è quello che ha recentemente mostrato in via Margutta, location di “Vacanze Romane” e titolo dell’omonimo film di Mario Camerini del 1960. Vediamo le alternative della moda.

Il bomber è tornato ad essere trendy, non esattamente come negli anni Ottanta ma poco ci manca. Per questo motivo, in vendita, se ne trovano di ogni forma e colore e, contrariamente a quanto sia solita ribadire, il bomber più eccentrico è meglio è. Va bene se è l’unico pezzo ad attirare l’attenzione sul vostro outfit.

Come copiare il bomber sfoggiato da Caterina Balivo

Su Yoox si trova il bellissimo bomber di Silvian Heach scontato a 62 euro. I quadretti vichy sono molto cool come anche Elettra Lamborghini ha mostrato nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, il collo tondo è molto confortevole e la scritta rossa “Revolution” sulla schiena lo rende decisamente riconoscibile.

LEGGI ANCHE: I nostri giudizi sui look del cast in studio all’Isola dei Famosi (chedonna.it)

Lacoste ha realizzato il giubbotto leggermente imbottito nella foto seguente (costa 269,99 euro) in colore cinnabar. Il colletto alla coreana è un must di questo modello proprio come la fascia elastica nella stessa lavorazione. Sarà perfetto se abbinato ad un paio di pantaloni sportivi o ad una gonna a campana.

Più adatto ad un look romantico, il bomber di Only Tall costa 49,99 euro. Arricciatura sulle maniche, zip dorata come i bottoni sulle comode tasche con patta, conferisce un tocco elegante anche portato con dei semplicissimi jeans.

Restando sul mood femminilità, la giacca di Calvin Klein è scontata del 50% sul sito del brand, costa quindi 200 euro. Sembra più lussuoso di quanto oggettivamente sia per il taglio dei tessuti e la cura dei dettagli su base di raso liscio muted pink. Irresistibile.

La proposta è variegata e certamente si può trovare il bomber più adatto alla propria personalità. Caterina Balivo è impegnata con il suo podcast “Ricomincio dal No” ed i suoi fan sono in costante crescita.

Silvia Zanchi