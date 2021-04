Lorella Cuccarini accusata di scarsa igiene. Lei sbotta: “Ma li conoscete?”

Lorella Cuccarini è stata accusata di avere una scarsa attenzione per l’igiene. La sua replica non si è fatta attendere.

Lorella Cuccarini ha ritrovato una nuova popolarità. Da quando la showgirl è stata chiamata da Maria De Filippi per prendere parte alla nuova edizione di Amici, nel ruolo di insegnante, è riuscita a farsi conoscere anche da un pubblico di giovanissimi, che prima non era solito seguirla, ma ora avendo avuto modo di poterla scoprire grazie al suo inedito ruolo si è subito appassionato alla sua persona.

Per questo motivo, nel giro di pochi mesi, la Cuccarini è diventata uno dei personaggi più seguiti della rete e ogni suo gesto non possa inosservato. Nelle scorse, ore, infatti, la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram una breve clip in cui lava le zampine della sua gatta, in compagnia di sua figlia, nel lavandino della cucina, cantando vecchie sigle del piccolo schermo. Una clip piuttosto simpatica, ma che purtroppo non ha avuto la reazione che Lorella si aspettava.

Alcuni utenti della rete, piuttosto che concentrarsi sul momento simpatico offerto da Lorella, si sono concentrarsi sulla scelta di lavare il gatto nel lavandino della cucina, accusandola di avere una scarsa igiene.

Lorella Cuccarini è stata accusata di avere una scarsa igiene, ma lei non ci sta e sul suo profilo Instagram ha risposto per le rime agli odiatori della rete.

Lorella Cuccarini si difende dalle accuse di scarsa igiene e cita Elio

Lorella Cuccarini, da alcuni utenti della rete, è stata accusata di avere una scarsa igiene per la sua casa. In quanto ha deciso di lavare la sua gatta nel lavandino di casa. L’insegnante di Amici di Maria De Filippi, che di recente ha rotto il silenzio su Rosa Di Grazia, ovviamente non ci sta a passare per quella che ha poca cura della sua dimora e per questo ha replicato per le rime, citando anche Elio.

Lorella ha fatto notare che la sua gatta è troppo grande e per questo motivo è costretta a farlo nel lavandino in cucina, ma non per questo non cura casa sua perché dopo aver pensato all’igiene della cucciola di casa, disinfetta il tutto: “In tanti mi state chiedendo per io lavi il gatto nel lavandino della cucina. Miura, la mia gatta, è così grande che non ci entra da nessun’altra parte. Ma poi i disinfettanti voi li conoscete? Basta soltanto passarli dopo” ha replicato per poi aggiungere la seguente didascalia alla clip di risposta.

“E poi come dice il grande Elio…“ ha concluso, facendo riferimento al suo celebre sketch in LOL – chi ride e fuori, dove dice: “Ma saranno cazz* miei?”