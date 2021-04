Rosa Di Grazia choc: “Dopo Amici 20, mi hanno augurato la morte”

Rosa Di Grazia dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi ha ricevuto sul suo profilo Instagram spiacevoli messaggi: le sue parole.

Rosa Di Grazia è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di quest’edizione di Amici 20. L’aspirante ballerina è riuscita nettamente a dividere non solo gli insegnanti della scuola più famosa d’Italia, ma anche il pubblico del piccolo schermo.

Alcuni, infatti, sembrano pensarla come Lorella Cuccarini, asserendo che Rosa ha tutte le potenzialità per poter diventare una ballerina professionista a tutti gli effetti, mentre altri concordano con Alessandra Celentano, in quanto convinti che non sia adatto per poter fare questo mestiere.

Ciò non toglie però che, per entrambe le scuole di pensiero, non è assolutamente vietato esprimere il proprio giudizio, sempre se fatto con educazione e rispetto. E’ vietato, per il buon senso, spingersi ben oltre i semplici commenti riguardanti la sua professione, attaccandola non solo sul personale ma rivolgendole commenti di dubbio gusto.

Nelle scorse ore, Rosa Di Grazia su Instagram ha confidato di aver ricevuti alcuni messaggi in cui le si augura la morte. Messaggi di pessimo gusto su cui l’aspirante ballerina non è voluta passare sopra, lasciandosi andare ad uno sfogo social.

Amici 20, Rosa Di Grazia replica agli haters: “Non ho fatto nulla di male”

Rosa di Amici ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, facendo notare che certi commenti non sono affatto graditi e che fortunatamente lei è una ragazza con le spalle forti, ma se al posto suo si fosse trovato qualcuno più fragile avrebbe potuto agire diversamente, portando alla sua vita tragiche conseguenze, ma non solo. L’allieva di Lorella Cuccarini, tra l’altro l’insegnante ha rivelato che cosa si sono dette dopo il programma, ha ribadito che lei non ha fatto nulla di male, se non partecipare ad un programma nella speranza di poter realizzare il suo sogno nel cassetto.

“Eccomi, buongiorno a tutti, come state? Io sto molto bene. Allora, io ci tenevo a parlare un attimo di una questione. Come ben sapete ricevo tantissimi messaggi di affetto e supporto. Non basterà mai un semplice grazie per ringraziarvi di tutto il supporto“ ha esordito Rosa su Instagram per poi arrivare ad introdurre la questione.

“Oltre a questi bellissimi messaggi, però, a Rosa non sfugge nulla. Ho letto anche dei messaggini dove mi si augura la morte. Io vorrei dire che sono una semplice ragazza di vent’anni e non credo di aver fatto nulla di male a nessuno. Se non aver partecipato a un programma per inseguire un mio sogno, ovvero danzare” ha dichiarato sul suo profilo Instagram, mettendo subito in chiaro le cose.

“Vorrei ricordare a questa gente, se così si può definire, frustrata dalla vita e infelice, di farsi una lavata di coscienza. Perché magari potevano trovare un proprio figlio, un proprio parente, una persona cara, un cugino o una nipote. Visto che non sono tutti come Rosa, ci tengo a mandare questo messaggio per ragazze che magari si trovano nella stessa situazione, ma sono più fragili. Questa gente lascia il tempo che trova. sorridetegli in faccia“ ha concluso, nella speranza che questo messaggio possa arrivare dritto e forte a chi purtroppo non ha la sua stessa forza e potrebbe reagire male di fronte a certi commenti.

Rosa Di Grazia risponde ai commenti negativi su di lei (parte 1) #Amici20 pic.twitter.com/uUH6BUhkid — disagiotv (@disagio_tv) April 14, 2021

Rosa di Grazia dopo Amici di Maria De Filippi si sta godendo il suo successo con il pubblico del piccolo schermo, ma purtroppo ha dovuto anche fare i conti con gli odiatori della rete.