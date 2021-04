Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Rosa Di Grazia dopo Amici: le sue parole

Lorella Cuccarini ha finalmente rotto il silenzio sulla ballerina Rosa Di Grazia dopo la sua eliminazione da Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini non ha mai fatto mistero di apprezzare le doti da ballerina di Rosa Di Grazia. Tant’è che è stata sua allieva fin dal suo esordio nella scuola di Amici di Maria De Filippi e l’ha voluta con sé anche durante la fase del serale, andando contro la volontà dell’insegnante di danza classica Alessandra Celentano che l’ha sempre giudicata poco adatta per esibirsi in prima serata, di sabato sera, su canale 5.

Lorella però non si è fatta condizionare dal giudizio esterno e da vera professionista è andata per la sua strada portando avanti la sua allieva fin dove ha potuto. Sabato, però, Rosa è stata eliminata dal talent show di canale 5 e il pubblico del piccolo schermo è curioso più che mai di sapere se le due hanno avuto modo di potersi sentire anche al di fuori del programma.

A rispondere a questa curiosità è stata la diretta interessata che sul suo profilo Instagram ha confermato di aver sentito Rosa ma anche confidato che cosa si sono dette. Lorella Cuccarini ha rotto il silenzio su Rosa dopo Amici 20, ecco le sue parole.

Amici 20: il messaggio di Lorella Cuccarini per Rosa Di Grazia

Lorella Cuccarini non ha fatto mistero di aver ricevuto numerose domande in merito al suo rapporto con Rosa di Amici, che ha lanciato un dolce messaggio per Deddy dopo l’eliminazione, e per questo motivo ha scelto di rivelare pubblicamente cos’è accaduto dopo la puntata andata in onda sabato scorso.

“Ho ricevuto 700 domande riguardo Rosa. Sì, ci siamo sentite dopo l’eliminazione. Credo che rimanga la bellissima esperienza di Amici, la vetrina della prima serata. Io le faccio tanti tanti auguri e naturalmente sono qui” ha dichiarato Lorella, contenta di aver avuto nel suo team Rosa, che negli scorsi giorni aveva confidato ai suoi fedeli sostenitori che cosa ne pensa della sua coach:

“Lei è una donna e professionista eccezionale. La mia “mamma chioccia”. A lei sono immensamente grata per aver creduto in me fin dal primo giorno e per avermi accompagnata e seguita in questo percorso, facendomi crescere tanto con sani ed efficienti insegnamenti. Onorata”.

Lorella Cuccarini ha sentito Rosa dopo l’eliminazione pic.twitter.com/qmDN3ZZNmU — disagiotv (@disagio_tv) April 7, 2021

Lorella Cuccarini e Rosa Di Grazia sono dunque in ottimi rapporti dopo l’esperienza fatta insieme ad Amici di Maria De Filippi e chissà che dopo la fine della fase serale del programma non rivedremo le due insieme in qualche nuovo progetto. Considerato che Lorella ha confidato che c’è e ci sarà sempre per la sua allieva. Per lei il suo futuro inizia ora e probabilmente sentiremo ancora il suo nome.