Alfonso Signorini conferma il GF Vip 6 e svela: “Vorrei lei come concorrente”

Alfonso Signorini è stato confermato al timone della sesta edizione del Grande Fratello Vip: ecco chi vorrebbe come concorrente.

Alfonso Signorini, per ben due edizioni consecutive, è al timone del GF Vip, ma dopo l’ultima stagione trasmessa in onda la sua presenza sembrava essere piuttosto incerta. In quanto si è mormorato che Mediaset avrebbe non pochi dubbi nel suo ruolo di padrone di casa e che avrebbe pensato a qualche altro conduttore a cui far condurre il reality show di successo di canale 5.

Beh tali indiscrezioni si sono rivelate essere del tutto errate. In quanto il Direttore del settimanale Chi, durante un collegamento con Tommaso Zorzi al Punto di Z, ha confermato di essere stato confermato nuovamente, per la sesta edizione, come conduttore e che la macchina del reality show è già all’opera per formare il nuovo cast.

Alfonso Signorini è stato confermato al GF Vip 6 e tra una confessione e l’altra ha ammesso chi vorrebbe come concorrente il prossimo anno ed un inedito retroscena sul vincitore di Tommaso Zorzi.

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini confermato alla conduzione

Alfonso Signorini ha confermato di essere stato di nuovo scelto per essere al timone del Grande Fratello Vip, confidando anche chi vorrebbe come prima concorrente di quest’edizione ma sa bene che è un nome difficile da ottenere e che per realizzare questo suo obiettivo ha bisogno di tutto il supporto necessario da parte di Tommaso Zorzi.

“La macchina del Grande Fratello si è già messa in movimento” ha esordito il direttore del settimanale Chi. “Il primo nome che vorrei nella Casa, è Gaia Zorzi, tua sorella“ ha poi ammesso. “In questo, ti chiedo una mano Tommaso” ha aggiunto per poi raccontare un curioso aneddoto su Tommaso di cui nessuno era a conoscenza.

“Quando si è presentato ai provini per entrare a far parte del programma” ha poi confidato il conduttore. “Era venuto con i riccioli biondi in stile Paolo Ciavarro ‘il ritorno'” ha dichiarato. “L’ho spedito dal parrucchiere e gli ho detto di ripresentarsi, per fortuna di tutti” ha concluso Alfonso, stroncando i riccioli biondi dell’influencer, che invece avevano avuto un certo consenso da parte degli utenti della rete.

“#aperitivoconTommy”: in 5 minuti nemmeno riesco a scrivere questo tweet, Tommaso Zorzi in 5 min di programma finisce 1^ in tendenza.

Complimenti per questo record @tommaso_zorzi pic.twitter.com/RQE9XaM0JG — @Perché è in tendenza? (@perchetendenzat) April 14, 2021

Alfonso Signorini sarà al GF Vip 6 e chissà che questa nuova edizione non sia in grado di stupire i telespettatori come la precedente, visto l’enorme successo riscontrato in ben sei mesi di messa onda. Sei mesi che hanno lanciato numerosi personaggi sul piccolo schermo degli italiani. Visto che ora Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono stati promossi a conduttori.