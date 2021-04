Dayane Mello rompe il silenzio su Tommaso Zorzi: “E’ un abile comunicatore”

Dayane Mello ha recentemente rotto il silenzio su Tommaso Zorzi dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip rivelando cosa pensa di lui.

Dayane Mello è stata senza dubbio la protagonista indiscussa della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, che l’ha vista concludersi con Tommaso Zorzi nel ruolo di vincitore. L’influnecer, oltre ad essersi portato a casa il titolo di vincitore, è stato anche promosso a Mediaset. In quanto non solo è diventato uno degli opinionisti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, ma ha visto prendere vita il suo nuovo programma digitale, in onda su Mediasetplay, Il Punto Z.

I suoi rapporti con Dayane, durante il corso dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, non sono mai stati idilliaci e per questo motivo il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere come vanno le cose tra loro dopo la fine del reality show di canale 5. La bella modella argentina, intervistata da SuperGuida Tv, ha rotto il silenzio sul suo ex compagno di viaggio, rivelando che cosa pensa di lui in questo inedito ruolo di opinionista.

“Onestamente nell’ultimo periodo ho avuto la testa impegnata altrove e non ho seguito bene L’isola dei famosi” ha esordito schietta come sempre la Mello per poi aggiungere: “Quello che posso sicuramente dire è che Tommaso è un abile comunicatore, capace di intrattenere e molto divertente quindi immagino che nel ruolo di opinionista ci stia bene” ha concluso Dayane Mello su Tommaso Zorzi, con quello che sembra essere il parere del pubblico del piccolo schermo.

Ma non solo Tommaso, Dayane, durante il corso di quest’intervista, ha anche tirato le somme dell’esperienza fatta al GF Vip di Alfonso Signorini. Ecco che cosa ha dichiarato.

Dayane Mello tira le somme dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip

Dayane Mello ha confidato di essere più che soddisfatta di com’è andata la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. In quanto ci ha tenuto a ricordare che lei è stata la prima finalista eletta dal pubblico del piccolo schermo. Anche se quella scelta creò non poche polemiche tra gli utenti della rete, in quanto pare ci sia lo zampino dei fan brasiliani.

“La più grande vittoria è stata in primis aver avuto l’opportunità gareggiare fino al momento della finale. Esser nominata come prima finalista per quest’edizione è stato del tutto inaspettato“ ha confidato la bella modella brasiliana durante il corso dell’intervista. “Mettermi alla prova era il mio obiettivo e credo di averlo raggiunto, per questo non posso che essere orgogliosa del mio percorso” ha aggiunto e quando le si chiede se le piacerebbe, come il caso di Tommaso Zorzi, passare da concorrente ad opinionista non sembra aver alcun dubbio. Ecco che cosa ha dichiarato.

“In tutta onestà non mi sento di escludere nulla“ ha dichiarato. “Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia“ ha spiegato e chissà che se anche per lei non possa esserci questa nuova possibilità.

Ovviamente, durante il corso dell’intervista, non poteva nemmeno mancare una domanda su Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, che di recente ha avuto un nuovo faccia a faccia con Tommaso, due personaggi chiave del suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE –> Dayane Mello a Live Non è la d’Urso, stoccata ad Oppini: “Figura di merd*”

“Rosalinda è stata una persona con cui ho condiviso molto durante questo percorso al GF Vip. Ciò che mi piace di lei è la sua forza travolgente, capace di riuscire a vedere il lato positivo in ogni momento” ha rivelato la Mello. Le due, dopo essersi allontanate, stanno man mano ricucendo quella che era la loro amicizia. “Come in ogni amicizia possono esserci delle divergenze. Anche oggi, al di fuori della Casa continuo a provare un profondo rispetto ed affetto per Rosalinda“ ha dichiarato per poi passare alla compagna di Pierpaolo Pretelli.

“In realtà avevo già avuto occasione di conoscere Giulia maggiormente al Festival di Venezia. Se ho accettato il suo invito per il suo programma è perché penso sia una ragazza molto in gamba“ ha confidato Dayane. “Non posso che augurarle il meglio per il suo futuro” ha aggiunto.

A tutte le Fandom..

SI, LO ABBIAMO FATTO 🙃

Se volete sapere com’è andata dalle 20.45 su @MediasetPlay .

Ecco il link :https://t.co/IPIxThEmK0 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 7, 2021

Dayane Mello sarà presto ospite di Giulia Salemi, che a sua volta è stata la prima ospite di Tommaso Zorzi. Insomma, il cast del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sembra raccogliere ora i frutti di sei mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia.