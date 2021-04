Emma Marrone nel mondo dell’esaurimento: spunta il commento di Lui!

Emma Marrone in versione “So Lillo” su Instagram: tra i commenti spunta quello del famoso cantante e i fans sognano.

Emma Marrone pubblica una foto su Instagram in versione “So Lillo”, scatena i fans che la inondano di like e commenti e spunta anche quello di un famoso cantante che scatena la reazione degli ammiratori di entrambi.

Bellissima, con un jeans largo e una camicia, Emma si mostra in tutta la sua bellezza facendo il pieno di complimenti. Oltre a quelli degli amici e dei fans che la seguono da sempre, spunta anche il commento di Gianluca Ginoble de Il volo.

Emma Marrone bellissima sui social: spunta il commento di Gianluca Ginoble

La foto che ha scatenato i fan di Emma è quella che vedete qui in alto. Uno scatto che mostra la bellezza e la femminilità della cantante salentina che ha fatto impazzire Instagram e i suoi followers. Oltre ai commenti di Elisa e Antonino, spunta anche quello di Gianluca Ginoble che le ha lasciato tre fiamme. Un commento che è piaciuto ai fans che hanno lasciato dei like anche al commento del cantante de Il Volo.

Sempre più bella e amata dai fan, la cantante salentina, continua a far compagnia ai suoi followers sui social in attesa di tornare sul palco. A giugno, infatti, Emma salirà sul palco dell’Arena di Verona per recuperare il concerto che avrebbe dovuto tenere il 25 maggio 2020.

“Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta! E mentre digito questo post mi tremano le mani!

A giugno si parte in Tour! Non mi sembra vero! Potevo annullare o rimettere in discussione tutto,le idee,i progetti,me stessa. Ho scelto la seconda opzione! Se c’è una cosa che ho imparato nell’ultimo periodo è proprio il dono dell’improvvisazione,e non è detto che alla fine non sia la cosa migliore da fare! Intanto vi aspetto il 6 giugno all’Arena di Verona (visto che siete tantissimi dovremo replicare il 7 e l’8 giugno ma ce lo confermeranno appena renderanno note le capienze covid) Il resto delle date ve le comunicherò strada facendo..”, ha scritto Emma sui social.



Emma, dunque, non vede l’ora di tornare ad esibirsi dal vivo mentre i fans sognano anche di vederla come ospite ad Amici dopo lo scambio di messaggi con Stefano De Martino sui social.