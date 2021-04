Andrea Cerioli, la fidanzata Arianna: “Siamo tutti arrivati al limite”

La fidanzata di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram.

Arianna Cirrincione è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a Uomini e Donne, dov’è riuscita a trovare l’amore grazie all’incontro con Andrea Cerioli. I due, da quando si sono incontrati negli studi Elios di Roma, non si sono mai separati ed ora che lui è uno dei concorrenti all’Isola dei Famosi, i riflettori sono tutti puntati anche su di lei.

Per questo motivo al popolo della rete non ha potuto fare a meno di notare un suo recente sfogo su Instagram in merito al periodo che tutti noi stiamo attraverso durante la pandemia che da un anno a questa parte ha radicalmente cambiato le nostre vite.

Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli, approfittando della domanda di una fan si è lasciata andare ad una riflessione su questo periodo, invitando i suoi fedeli sostenitori a non mollare nonostante tutto possa apparirci buio e difficile. Ecco le sue parole.

Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, si sfoga sul lockdown

Arianna Cirrincione, come anticipato, rispondendo alla domanda di una fan su Instagram, si è lasciata andare ad una riflessione su questo difficile periodo, invitando tutti i suoi fedeli sostenitori a non perdere mai la speranza.

“Tu come stai affrontando questo periodo?” ha chiesto una fan alla fidanzata di Andrea Cerioli dell’Isola dei Famosi, che è stato affossato da Tiziana Foschi. “Rispondi in maniera sincera per favore” ha aggiunto. “Io non lo reggo più” ha confidato ed ecco che cosa ha risposto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Non è un periodo facile per nessuno purtroppo” ha esordito. “Credo che siamo arrivati tutti quanti al limite“ ha proseguito. “Però bisogna cercare di guardare il lato positivo e andare avanti e mai buttarsi giù“ ha poi concluso, ammettendo che anche per lei non è stato affatto facile questo periodo ma nonostante tutto è necessario trovare la forza per poter andare avanti senza farsi abbattere dalle difficoltà che la vita ci impone.

Arianna Cirrincione non ha mai perso le speranze ed ora è pronta più che mai a concentrare tutte le sue energie per sostenere il suo fidanzato Andrea Cerioli, che aveva iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi un po’ sottotono ma man mano sta dimostrando ai telespettatori di canale 5 di che pasta è fatto.