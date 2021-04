“Andrea Cerioli si è invaghito di Elisa Isoardi”: bomba all’Isola dei Famosi

Andrea Cerioli, secondo quanto confidato da una naufraga all’Isola dei Famosi, si sarebbe invaghito di Elisa Isoardi.

Andrea Cerioli, nonostante abbia iniziato il suo percorso all’Isola dei Famosi un po’ in sordina, si è ritrovato ancora una volta al centro delle dinamiche del programma di Ilary Blasi. Questa volta non c’entra nulla con la sua poca reattività alle attività del gruppo o nel darsi da fare per trovare il cibo, ma il tutto è nato da una confidenza fatta da Miryea Stabile all’Isola Esperanza in compagnia di Vera Gemma ed Elisa Isoardi.

Secondo la vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, l’ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe un po’ invaghito della Isoardi. In quanto, quando si trovavano insieme sull’Isola, le girava sempre intorno, ma non solo. La Stabile si è lasciata andare anche ad alcuni giudizi in merito agli altri concorrenti del programma, non mandandole di certo a dire, ma vediamo insieme che cos’è ha detto di preciso sulla presunta infatuazione di Andrea Cerioli su Elisa Isoardi e la reazione di quest’ultimo.

Elisa Isoardi: la sua reazione al gossip su Andrea Cerioli

Andrea Cerioli, secondo Miryea Stabile, si sarebbe invaghito di Elisa Isoardi quando hanno avuto l’occasione di poter trascorrere qualche settimana insieme.

“Io sono del parere che Gilles sia un finto perbenista. Parlo a livello di quello che ho vissuto mentre ero nell’altra Isola con loro. Drusilla mi ha fatto restare male, perché è vera, però mi è scesa molto perché mi ha detto delle cose non belle. Poi ho notato una cosa particolare. Elisa, secondo me Andrea si era invaghito di te, sì dai era invaghito. Perché vedevo che ti seguiva un po’. Secondo me c’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui” ha confidato l’ex Pupa, ma come avrà reagito la conduttrice di fronte a queste parole?

“No dai. Lui mi faceva ridere, è simpatico, poi è bolognese, però no, ci mancherebbe altro. Potrebbe essere mio figlio. Lui è molto simpatico, ma io sono nella fase in cui mi piacciono quelli più grandi“ ha replicato Elisa, convinta che da parte di Andrea non ci sia assolutamente nulla di quanto sospettato dalla Stabile.

Miryea Stabile e la confessione choc su Cerioli #Isola pic.twitter.com/CEq2edZzn6 — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) April 9, 2021

Il popolo del web è convinto che le osservazioni dell’ex Pupa in realtà siano del tutto sbagliate. In quanto in diverse occasioni, Andrea Cerioli si è sempre dimostrato essere innamoratissimo della sua fidanzata, Arianna Cirrincione, che non ha mai smesso di sostenerlo durante il corso di quest’avventura.