Brando Giorgi al centro della polemica: il mancato gesto a Beppe Braida spiazza

Brando Giorgi ha deluso il pubblico del piccolo schermo con il mancato gesto nei confronti di Beppe Braida all’Isola dei Famosi.

Brando Giorgi è ancora una volta al centro della polemica. In un primo momento il concorrente ha creato non pochi malumori all’Isola dei Famosi a causa della sua scelta presa nelle scorse ore di volersi allontanare dal gruppo e di raggiungerli soltanto durante il momento del pranzo o della cena.

I suoi compagni di viaggio non hanno reagito bene di fronte a questa scelta. In particolar modo quelli ad essere maggiormente contrariati da questa sua decisione sono stati Valentina Persia ed Andrea Cerioli che non sono riusciti a trovare un senso a quanto accaduto, visto che hanno scelto di prendere parte al reality show di canale 5 sapendo a quali dinamiche si andavano incontro.

Oggi però è caduta la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In quanto Brando Giorgi non ha salutato Beppe Braida che ha scelto di abbandonare il programma a causa delle condizioni di salute dei suoi genitori. In quanto suo padre è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il covid.

I naufraghi si sono dimostrati piuttosto delusi da questo suo atteggiamento, ma anche il pubblico del piccolo schermo che si aspettava almeno un saluto da parte dell’attore visto la delicata situazione che sta affrontando Beppe, ma lui si è giustificato affermando che non si è accorto di niente.

Beppe Braida lascia L’isola dei Famosi: Brando Giorgi non lo saluta

Beppe Braida è stato costretto ad abbandonare il programma ed il gesto di Brando Giorgi all’Isola dei Famosi non è affatto piaciuto ai suoi compagni di viaggio, che l’hanno visto dirigersi verso di loro soltanto per prendersi la sua porzione di riso giornaliera.

La prima a sbottare è stata Francesca Lodo che si è chiesta come possa adottare un simile atteggiamento in un momento del genere. Anche Gilles Rocca, tra l’altro la sua fidanzata ha raccontato un inedito retroscena su di lui, si è mostrato piuttosto contrariato in quanto accaduto a Beppe esula dal gioco, ma fa parte della vita reale in quanto si tratta della salute dei suoi genitori. Gilles, visto che Brando vuole fare il suo percorso da solo, ha proposto di prendersi la sua pentola e la brace, in modo tale da non unirsi al gruppo nemmeno durante il pranzo e la cena.

Una giornata ricca di emozioni e colpi di scena. Un naufrago è costretto a lasciare l’Isola, un altro sceglie di isolarsi. Non perderti la news👇👇👇 #Isola https://t.co/Wdn6CWejuD — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 9, 2021

Sicuramente, durante la prossima diretta dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi farà maggiore chiarezza sull’argomento.