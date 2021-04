Le unghie rosa shocking hanno conquistato anche Arianna Cirrincione, che ha dedicato a questa manicure un grande risalto sul suo canale Instagram. Ecco tutti gli spunti per copiare (o quasi) il suo colore.

Le unghie rosa shocking di Arianna Cirrincione sono ovali e di media lunghezza. L’influencer ha scelto un colore compatto e identico per tutte le unghie, impreziosendo la mano con piccoli anelli.

Molte potrebbero considerare la scelta di Arianna un po’ troppo “strong” e d’impatto, ma con il rosa shocking non si sbaglia mai: ci sono moltissimi modi per declinarlo a seconda della nostra personalità.

Unghie rosa shocking per la primavera 2021: idee, consigli e ispirazioni

Il rosa shocking è uno dei colori femminili per eccellenza ma anche uno dei rosa più saturi in assoluto, che fa letteralmente di tutto per attirare l’attenzione. Non si tratta di un colore adatto a chi preferisce manicure poco appariscenti, ma di certo può essere stemperato e alleggerito grazie all’alternanza con altri colori (preferibilmente altri toni di rosa) o con tecniche di manicure che consentono di ottenere un effetto sfumato.

Ecco tutte le idee a cui ispirarsi per usare il colore di Arianna Cirrincione adattandolo al proprio stile.

Il rosa è bello perché è vario

Il rosa shocking è solo una delle versioni più intense di questo colore, che sta benissimo sulle unghie in tutte le sue sfumature. Combinare diversi toni di rosa per ottenere una manicure particolare è un’ottima idea per una mano rosa, ma meno shocking.

Questa manicure è adatta a chi ha unghie medie o lunghe e sta meglio a chi ha scelto una forma delle unghie ovale o a ballerina. Dona un po’ meno alle unghie corte, dal momento che si ha meno spazio per inserire il tocco di rosa acceso sulle punte.

Nails Tattoo mon amour

I tattoo per le unghie sono una della tendenza assoluta per questa primavera e il “rosa tatuato” sulle unghie è perfetto per chi non ha paura di esprimere la propria personalità in tutte le sue forme.

I tatuaggi per unghie si adattano a qualsiasi tipo di unghia, ma vanno benissimo soprattutto per le donne dalle unghie piuttosto corte, che hanno poco spazio per realizzare lavori di precisione con lo smalto: con i tattoo è tutto più semplice, più veloce e comunque molto glamour.

La finitura matte sta benissimo con il rosa shoking sulle unghie: serve a “smorzare” l’effetto “shock” e a dare alla manicure un effetto complessivo più elegante e raffinato. Chi vuole provare questa strada ma ha ancora qualche riserva dovrebbe assolutamente puntare su questo tipo di finitura.

Il glitter non è mai troppo (anche sulle unghie rosa shocking)

Il glitter è un altro trend unghie importante per la primavera 2021. Molte potrebbero pensare che il glitter rosa shocking sulle unghie rosa shocking è un po’ too much (e in effetti è così), ma di certo si potrebbe tentare una piccola follia per portare un po’ di allegria e di energia sulle mani.

Anche in questo caso, il trucco è scegliere solo alcune unghie da glitterare, lasciando alle altre una manicure più discreta e uniforme.

Rosa, grazie, ma non troppo

Per le donne che non riescono a osare troppo sulle unghie, ma amano comunque il rosa shocking, la soluzione è alternare questo colore a colori più neutri, come il bianco e tutti i colori nude.

Il risultato? Una manicure raffinatissima e d’impatto ma assolutamente non eccessiva e con tanta personalità.

Questa tecnica di alternanza dei colori si sviluppa molto meglio su unghie piuttosto lunghe, specialmente su quelle ovali e a mandorla.