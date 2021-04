Isola dei Famosi: “Massimiliano Rosolino ha rifiutato di fare il concorrente”

All’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di concorrente: tutti i retroscena di Natalia Titova.

L’Isola dei Famosi, durante questa prima edizione condotta da Ilary Blasi, ha visto Massimiliano Rosolino nel ruolo di inviato. Questa scelta, in un primo momento, aveva entusiasmato il pubblico del piccolo schermo che, avendo avuto modo in passato di conoscere la sua innata simpatia, si aspettava grandi cose da lui. Purtroppo però con il corso delle puntate quest’entusiasmo è un po’ calato. In quanto lo sportivo si è dimostrato un po’ impacciato e non ha deluso i telespettatori, ma d’altronde siamo soltanto alle prime puntate e non si esclude che con il passare del tempo possa sentirsi maggiormente a suo e mostrare il meglio di sé.

Natalia Titova, sua moglie, recentemente intervistata a Novella 2000, ha confidato che in realtà Massimiliano era stato contattato, per ben due edizioni consecutive del programma, quindi quando al timone del progetto c’era Alessia Marcuzzi, per partecipare nel ruolo di concorrente ma lui ha sempre rifiutato per non rovinare il suo corpo a causa della scarsa alimentazione a cui sono sottoposti i naufraghi, ma non appena la produzione gli ha offerto il ruolo di inviato ha accettato al volo:

“Pensate che per due anni lo avevano cercato come concorrente, ma aveva sempre rifiutato perché non voleva rovinare il suo fisico dopo tanti anni di sacrifici. Massimiliano tiene molto al suo sport, segue una dieta sana e sta attento a tutto. Quando è stato contattato quest’anno per ricoprire il ruolo di inviato era pieno di gioia. È un uomo molto dinamico, vive di nuove emozioni. Non poteva ricevere proposta più bella di questa fatta dalla produzione” ha confidato Natalia Titova su Massimiliano Rosolino, per poi confidare un altro retroscena sull’edizione dell’Isola dei Famosi attualmente in onda.

Massimiliano Rosolino all'Isola dei Famosi: Natalia spiffera tutti i retroscena

La moglie di Massimiliano Rosolino ha confidato che in un primo momento era stata contattata anche lei per ricoprire il ruolo di concorrente in quest’edizione dell’Isola dei Famosi, ma purtroppo, nonostante l’idea di mettersi in gioco la tentava e non poco, a causa della situazione che il mondo intero sta attualmente vivendo non se l’è sentita di spostarsi in un luogo così lontano.

“Sono molto felice per lui. Inizialmente ero stata contattata io per partecipare da concorrente, ma non me la sono sentita. Andare in un posto così lontano come l’Honduras era un impegno che non potevo prendermi“ ha confidato Natalia Titova. “Non riesco a stare troppo lontana dalle mie figlie. Inoltre i miei genitori vivono in Russia, e con tutto quello che sta accadendo nel mondo sono molto preoccupata“ ha aggiunto per poi ammette. “Non vi nascondo però che la cosa non mi sarebbe dispiaciuta. Da vera russa, sono una donna che ama scoprire nuove avventure e mettersi in gioco”.

Durante il corso dell’intervista, molto probabilmente realizzata prima della partenza ufficiale di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, Natalia Titova, che ha colpito tutti per la sua storia d’amore con Rosolino, ha anche ipotizzato in che modo secondo lei suo marito interagirà con i concorrenti, visto che ha l’arduo compito da fare a arbitro per le prova a cui sottoporranno durante il corso di quest’avventura.

“Massimiliano ha un carattere molto deciso. Sa quello che vuole. Certo, come per ogni impegno un po’ di preoccupazione c’è“ ha dichiarato Natalia ai microfoni di Roberto Alessi. “Cosa dovrà dire? Come dovrà interagire con i concorrenti? Ma tutto sommato non penso abbia problemi“ ha ipotizzato l’insegnante di danza, anche se di recente lui non si è accorto che Angela Melillo ha violato il regolamento. “Massimiliano da buon napoletano ha sempre la battuta pronta, sa scherzare e poi al L’Isola dei Famosi ci sono tanti giochi, prove di resistenza. Sono sicura al cento per cento che saprà come gestire le varie situazioni. Noi sportivi siamo abituati a queste cose” ha concluso, convinta che suo marito sarà in grado gestire questa situazione per il meglio.

Massimiliano Rosolino all’Isola dei Famosi, come anticipato, ha un po’ deluso le aspettative del pubblico del piccolo schermo, ma sicuramente durante il corso delle puntate saprà come farsi valere. Anche perché probabilmente avrà un faccia a faccia con Angela Melillo, che ha infranto il regolamento di fronte a lui.