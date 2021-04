Tiziana Foschi affossa Andrea Cerioli: “Chi lavora in teatro si fa un cu*o così”

Andrea Cerioli affossato all’Isola dei Famosi 202 da Tiziana Foschi che difende l’amico Roberto Ciufoli: “Chi lavora in teatro si fa un cu*o così”.

Tiziana Foschi, storica componente de La Premiata Ditta nonchè amica di Roberto Ciufoli, dallo studio dell’Isola dei Famosi 2021, difende l’amico e si scaglia contro Andrea Cerioli. Durante la diretta della nuova puntata, Ilary Blasi ha arbitrato i vari confronti tra i naufraghi tra i quali anche quello tra Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli.

Per l’attore e l’ex tronista di Uomini e Donne è stata una settimana particolare. Andrea ha ammesso di non aver chiarito la nomination di Ciufoli che, da leader, al termine della scorsa puntata del reality, l’ha nominato mandandolo direttamente al televoto con Drusilla Gucci.

In diretta, tra i due naufraghi, sotto l’occhio di Ilary Blasi, autrice di una frecciatina nei confronti di Akash Kumar, si sono confrontati. Tra i due, tuttavia, spunta Tiziana Foschi che, dallo studio di Milano, risponde infastidita all’ex tronista.

Tiziana Foschi replica ad Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021 e difende l’amico Roberto Ciufoli

Dopo aver visto un filmato che riassume la sua lite con Roberto Ciufoli, Andrea Cerioli spiega perchè è rimasto deluso dalla nomination di Roberto.

“Parto dicendo che io non mi sento più forte di nessuno, ma la sua giustificazione è stata: ‘Forse sei l’unico che può buttare fuori Drusilla’. Rimago anche convinto del fatto che faccio più o meno le cose che fanno gli altri. Magari non sono bravo quanto lui a fare certe cose, ma a me non è piaciuto Roberto per due motivi. Quando ho conosciuto Roberto, la prima settimana, gli ho detto: ‘Sei una bella persona. Hai tanti anni di carriera, ci sono anni che non vanno benissimo, ma ti auguro che sia una bella esperienza’”, ha detto Cerioli.

Quest’ultima frase non è piaciuta a Tiziana Foschi, amica storica di Roberto Ciufoli con cui ha lavorato per anni ne La Premiata Ditta. In studio per lui, dopo aver ricevuto la paura da Ilary Blasi, Tiziana risponde all’ex tronista di Uomini e donne. Dopo aver salutato l’amico Roberto e avergli portato i saluti della moglie e dei figli, Tiziana Foschi risponde direttamente ad Andrea Cerioli.

“Roberto è da quarant’anni che lavora. Andrea, quando dice che sono anni che non va bene con il lavoro, si sbaglia perchè la gente che lavora in teatro, se non viene vista in teatro, si fa un cu*o così e non lavora da un anno e mezzo. Non ha followers a milioni e si fa il cu*o quindi Roberto tira fuori la grinta”, sbotta Tiziana.