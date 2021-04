Vera Gemma, resa dei conti con Awed all’Isola dei Famosi: “Ho creduto in te”

Resa dei conti all’Isola dei Famosi 2021 tra Vera Gemma e Awed: “Hanno detto che ti ho fatto il lavaggio del cervello. Mi devi delle scuse”.

Resa dei conti all’Isola dei famosi 2021 tra Vera Gemma e Awed. I due naufraghi, durante le settimane di convivenza sull’Isola, hanno instaurato un rapporto molto profondo. Dopo essere stata eliminata, Vera ha vissuto su Playa Esperanza con Elisa Isoardi e Miryea Stabile.

L’ex pupa, in particolare, ha raccontato a Vera Gemma del nuovo rapporto che Awed ha instaurato con gli altri naufraghi voltando le spalle alla sua amica. Ilary Blasi ha così concesso a Vera la possibilità di confrontarsi con Awed. Tra i due, però, non sono volate lame e coltelli. Il confronto, infatti, diversamente da ciò che si aspettava il pubblico, è stato abbastanza pacifico.

Confronto tra Vera Gemma e Awed all’Isola dei Famosi 2021: “Mi devi delle scuse”

Vera Gemma ringrazia Ilary Blasi per il confronto con Awed. «Ciao baby, io ho creduto nella nostra amicizia tanto, ho creduto in te. Io non me ne sono mai andata da qui, sono stata in una specie di Purgatorio ma sono ancora qui. Gilles ha detto che ti ho fatto il lavaggio del cervello, che eri la mia ombra e ha toccato il mio essere madre e nessuno si deve permettere di farlo», dice Vera non nascondendo la propria delusione per quanto accaduto.

«Io ti ho sostenuto e pagato per la tua amicizia, sono andata in un altro posto, è arrivata Miryea, ho chiesto di te e mi ha detto che avevi rinnegato la nostra amicizia e che non eri in te. Io invece sono in me e ci ho creduto tanto nella nostra amicizia, e penso che le scuse le devi a me. Trovo surreale che hai chiesto scusa a uno che ti avrebbe dato una bastonata», conclude la Blasi.

LEGGI ANCHE—>Ilary Blasi asfalta Akash Kumar: “Mi presento perchè non mi conosci”

Awed che sfoggia il suo sorriso di fronte all’immagine dell’amica, prova a difendersi spiegando di aver vissuto una settimana difficile dopo la lite con Gilles Rocca: «E’ stato difficile per me, è la mia prima esperienza televisiva, non rinnego tu sia stata fondamentale per te, mi sono lasciato trascinare dallo sconforto quando sono stato nominato e mi sono attaccato a te in una lotta. Era una settimana così particolare che quando dico che non ero in me è perchè io nella mia vita normale non mi comporto così».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Awed, poi, ammette di voler mantenere i rapporti fuori fal reality e Vera conclude chiedendogli di proteggere la loro amicizia qualora dovessero avere la possibilità di tornare a vivere sulla stessa isola.