Elisa Isoardi piange all’Isola dei Famosi per il fratello Domenico e la sua lettera: “Non ci parlvamo più. Ci siamo guardati ed è bastato quello”.

Elisa Isoardi piange in diretta all’Isola dei Famosi 2021 e apre il cassetto dei ricordi di fronte ad una lettere che le ha inviato il fratello Domenico con cui ha un rapporto particolare. Quando i genitori si sono separati, Elisa aveva solo tre anni ed è andata a vivere con la madre mentre il fratello Domenico che di anni ne aveva dieci è rimasto con il padre.

Vedersi, restare uniti ed alimentare il rapporto tra fratelli non è stato facile per Elisa e Domenico che, tuttavia, sono riusciti a vedersi prima della partenza della Isoardi per l’Isola dei Famosi 2021. Nell’ascoltare le parole che le ha scritto il fratello, la Isoardi non trattiene le lacrime e si lascia andare all’emozione.

La lettera del fratello di Elisa all’Isola dei Famosi 2021:

Elisa Isoardi che sta continuando la sua avventura su un’isola parallela a quella ufficiale insieme a Vera Gemma, protagonista di un confronto con Awed e Miryea Stabile, ha ascoltato con le lacrime le parole del fratello Domenico.

“Ciao Eli, non credo che l’emotività che è dentro di me riesca a farmi scrivere un messaggio super. Comunque, l’unico sistema per arrivare a te è questo. Vivi pienamente quest’esperienza. Sappi che ti sono molto vicino e fatti coraggio. Ricordati sempre che ti voglio tanto bene. Ti abbraccio”, sono state le parole scritte dal Domenico che hanno scatenato una forte emozione nella conduttrice.

“Con mio fratello ho un rapporto molto particolare. Quando i miei genitori si sono separati lui è rimasto con papà, io invece sono andata con mamma. Era quasi impossibile vedersi. Siamo cresciuti, ci siamo avvicinatie poi si sono messe in mezzo altre persone a non aiutarci. La cosa più bella del mondo è sentire la sua voce ora“, commenta commossa Elisa.

Un post condiviso da isola_deifamosi_news (@isola_deifamosi_news)

“Mio fratello è una persona particolare e di grande cuore, vive in montagna come un eremita. Non ha la televisione, ma visto che mi ha mandato un messaggio vuole dire che mi sta guardando ed è la prima volta. Prima di partire per l’Isola, noi non ci parlavamo più. Ci siamo guardati ed è bastato quello”, ha concluso.