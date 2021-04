Angela Melillo viola il regolamento dell’Isola dei Famosi 2021 e viene punita per delle lasagne: le parole di Ilary Blasi.

Non solo confronti e sorprese ma anche punizioni nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, tornata in onda dopo la pausa di giovedì scorso per lasciare spazio alla partenza della nuova edizione di Supervivientes ovvero l’edizione spagnola dell’Isola.

Destinataria della punizione annunciata da Ilary Blasi è stata Angela Melillo, rea di aver violato il regolamento dell’Isola durante la scorsa puntata quando, dopo una prova ricompensa, aveva passato, di nascosto, del cibo ad Elisa Isoardi che faceva parte della squadra perdente e di conseguenza non aveva diritto alla porzione di lasagne che è costata casa alla Melillo.

Angela Melillo punita all’Isola dei Famosi per le lasagne cedute ad Elisa Isoardi

La settimana scorsa, durante la puntata dell’Isola dei Famosi trasmessa il 5 aprile, al termine di una prova ricompensa, Angela Melillo che faceva parte della squadra vincitrice, approfittando di un momento di distrazione di Massimiliano Rosolino, in quel momento impegnato a raccogliere le dichiarazioni di Ubaldo, aveva passato sottobanco delle lasagne ad Elisa Isoardi a cui, quest’ultima, non aveva diritto in quanto parte della squadra perdente.

La scena era stata notata dai fans del reality e, nel corso della nuova puntata dell’Isola, la Blasi, dopo aver mostrato le immagini incriminate, ha annunciato una punizione per la showgirl.

Angela Melillo, insieme alla Isoardi che non avrebbe dovuto accettare il dono culinarioò, ha così violato il regolamento. L’unica ad essere stata punita, però, è stata la Melillo.

“Per questa tua scorrettezza abbiamo deciso di punirti perché le regole esistono e vanno rispettate. Da questa sera non avrai più la tua porzione di riso e sarai esonerata dalle prove ricompensa. Per mangiare dovrai chiedere ai naufraghi di dividere il loro cibo con te”. Lei si è giustificata: “Mi sono lasciata trasportare dai suoi occhi che mi chiedevano un pezzo di cibo”, ha spiegato in diretta la Blasi.

La punizione è stata accatta dalla Melillo che per tutta la settimana, per nutrirsi, dovrà trasformarsi in una naufraga perfetta per trovare il cibo o sperare nella generosità dei compagni d’avventura.