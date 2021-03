Stefano De Martino ed Emma Marrone si scambiano messaggi sui social prima del serale di Amici 2021. I fans sognano: “Sposala”.

Emma Marrone e Stefano De Martino tornano a scambiarsi messaggi su Instagram in vista del serale di Amici 2021 di cui il conduttore napoletano è ospite insieme a Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto per scatenare l’entusiasmo dei fans che, a distanza di anni, continuano a sognare il ritorno di fiamma.

Era il 2009 quando Emma Marrone e Stefano entrarono nella scuola di Amici di Maria De Filippi: lei come cantante e lui come ballerino. Entrambi avevano tanti sogni da realizzare e, nella scuola, tra una lezione e un’altra, si innamoarono fidanzandosi e vivendo una storia d’amore che è finita nel 2012 quando De Martino si è innamorato di Belen Rodriguez che ha poi sposato e dalla quale ha avuto un figlio: Santiago, nato il 9 aprie 2013, giorno in cui Emma pubblicava il suo terzo album “Schiena”.

Nonostante la fine dell’amore, con gli anni, Emma e Stefano sono riusciti a ricucire un rapporto ed oggi sono tornati ad essere amici e a volersi bene. Tuttavia, ogni volta che tornano ad essere single, i fans sognano di rivederli nuovamente innamorati e felici.

E’ quanto accaduto sotto l’ultimo post pubblicato da Stefano e con cui ha annunciato il ritorno ad Amici di cui è stato allievo, conduttore e ballerino professionista, come giudice. Emma ha lasciato un commento a cui Stefano ha puntualmente risposto e tale scambio ha scatenato la reazione dei fan più romantici.

Emma Marrone e Stefano De Martino, i fans sognano: “Sposatevi”

Emma Marrone e Stefano De Martino sono tra gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi più amati dal pubblico. Il loro amore ha fatto sognare tutti e lo dimostrano i commenti che i fan stanno lasciando sotto l’ultimo post pubblicato da De Martino come potete vedere nella foto qui in alto.

“Da amici di GIURATO a GIURATO di Amici é un attimo. Ci vediamo stasera per la prima puntata del serale di Amici”, scrive Stefano. Emma, oltre a lasciare il suo like come è soita fare, stavolta ha deciso anche di commentare con alcune emoticon a cui Stefano ha risposto con un cuore. Tanto è bastato per scatenare i fans che sono tornati indietro nel tempo ricominciando a sognare.



“Sposala”, scrive una fan rivolgendosi a Stefano. Poi scrive direttamente ad Emma aggiungendo: “Sposalo”. Ma sono tantissimi i commenti dei fan che sperano di rivedere anche Emma al serale di Amici 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

“Cuore bianco perché resterete sempre con lo spirito bianco!”, “certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano”, scrivono alcuni. E poi c’è chi riporta tutti alla realtà scrvendo: “Sono in ottimi rapporti da anni, scialla”.