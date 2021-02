By

Emma Marrone colpisce il cuore dei fans con un importante messaggio pubblicato sui social: “Voglia di tornare a vivere senza paura”.

Emma Marrone pubblica una foto su Instagram immortalando il suo viaggio in auto e scrive un messaggio sincero e diretto che conquista il cuore di tutti i fans. La cantante salentina, abituata a toccare con mano l’amore del proprio pubblico, dopo un anno senza concerti, sente totalmente la mancanza dei live.

Emma non ha mai nascosto di avere un rapporto viscerale con i propri fans con cui lo scorso anno avrebbe dovuto festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera con un grandissimo concerto all’Arena di Verona il giorno del suo compleanno. La pandemia, però, ha bloccato tutto e, dopo un anno, Emma ha voglia di tornare a vivere.

Emma Marrone, il messaggio che condividono tutti: "Ho voglia di tornare a vivere sena paura"

Emma Marrone non nasconde il suo desiderio di tornare alla vita di un anno fa. Quello della cantante salentina è un desiderio condiviso da tutti. Dodici mesi dopo l’inizio della pandemia, Emma scrive sui social ciò che tutti vorrebbero.

“Lo stretto necessario per affrontare un altro viaggio. La tuta comoda e il panino. Nella borsa litri di gel disinfettante e mascherine. Nella testa la voglia di tornare a vivere senza avere paura. Buon viaggio a me… Buon viaggio a tutti quelli come me che fanno cose”, scrive la cantante.



Non potendo fare concerti, Emma si è tuffata in altri progetti professionali che le hanno regalato grandi gioie. L’ultimo è il duetto con l’amica Alessandra Amoroso. Le due cantante salentina, entrambe provenienti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, hanno deciso di duettare insieme sulle note di Pezzo di cuore facendo un grande regalo ai rispettivi fans.

Oggi, il desiderio di Emma così come quello di tutti, è poter tornare alla vita di prima. La cantante salentina, così come tutti i suoi colleghi, sperano così di poter tornare il prima possibile a fare concerti per poter riabbracciare il proprio pubblico.