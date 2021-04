Se hai delle sedie in ecopelle e non sai come pulirle, prova alcuni trucchi che efficaci e infallibili per rimuovere le macchie.

In molte case le sedie in ecopelle sono le protagoniste, rendono l’ambiente domestico più elegante e particolare. Ormai in molte abitazioni regnano gli ambienti aperti, cucina salotto è sicuramente sono molto più d’effetto le sedie in ecopelle, certo che dipende molto dallo stile dell’arredamento.

L’ecopelle non è da confondersi alla pelle è un materiale sintetico, utilizzato anche per rivestire divani e poltrone, molto resistente, ma il più delle volte ci si trova difronte al problema della pulizia non si sa come lavarle. Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo consiglio su come pulire correttamente le sedie in ecopelle.

Come pulire le sedie in ecopelle correttamente

Sicuramente un pò come tutte le cose la pulizia costante delle sedie in ecopelle le manterrà nuove a lungo, perchè non si accumulerà lo sporco ostinato. Ma ci sono dei trucchi per pulire bene le sedie in ecopelle senza rovinarle.

Spesso si tende ad utilizzare prodotti troppo aggressivi che potrebbero rovinare o lasciare aloni. Inoltre ricordate di utilizzare sempre un panno morbido in microfibra o pelle per pulire e mai una spugna abrasiva.

Prima di pulire se notate che le vostre sedie necessitano di un trattamento specifico, affidatevi ad un centro specializzato che vende prodotti a base di creme ed oli adatti per la cura dell’ecopelle.

Pe pulire le sedie in ecopelle potete utilizzare il sapone Marsiglia, mettete un pò in una bacinella e mescolate bene. Procedete alla pulizia con un panno morbido in microfibra, basta strofinare delicatamente. Pulite con un panno pulito inumidito e asciugate bene con un canovaccio di cotone pulito e asciugate. Se volete potete preparare anche a casa il sapone di Marsiglia, ecco in che modo.

Se ci sono delle macchie più difficili da eliminare, potete provare con l’alcool, mettetene un pò su un panno di cotone e strofinate delicatamente fino a quando non scomparirà. E’ in caso di inchiostro, molto probabile come macchia se sono presenti dei piccoli in casa. Distribuite un pò di aceto di vino bianco su un panno e strofinare sempre piano piano. Ma prima di utilizzare l’aceto, potete provare a rimuovere la macchia con la gomma pane.

Sicuramente ci saranno dei piccoli trucchi che possono essere utili per preservare le sedie in ecopelle.

I rimedi consigliati sono utili per la pulizia, ma prima di provare è necessario testare su una piccola porzione della sedia nascosta, per vedere se possono rimanere degli aloni. Evitate di utilizzare dei detergenti troppo aggressivi come sgrassatori che contengono la candeggina, potrebbero anche rovinare la pelle.

Stesso discoro vale per i panni per la pulizia che devono essere morbidi e senza retina che possono graffiare. Ma una soluzione rapida ed economica, sono le salviette imbevute. Se andate di fretta potete togliere delle piccole macchie, magari prima di uscire vi è caduto una goccia di caffè o latte è meglio rimediare subito, perchè se la macchia persiste, sarà difficile rimuoverla.

Se volete averle sempre lucide, provate con il latte detergente!