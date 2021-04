Creme con fattore di protezione, scopri quali sono le 5 migliori low cost: proteggersi risparmiando

Le creme con fattore di protezione sono uno dei prodotti fondamentali per prendersi cura della salute e della bellezza della nostra pelle. Scopriamo le 5 migliori low cost

Il primo anti rughe per la pelle è senza dubbio la protezione solare. Si potranno utilizzare le migliori creme trattamento ma se i raggi del sole riusciranno a dar man forte all’azione dei radicali liberi, le rughe arriveranno e anche in modo precoce.

La protezione solare andrebbe applicata tutto l’anno, anche in inverno ma con l’arrivo dell’estate sarà davvero indispensabile. Per orientarci nell’acquisto molto spesso ci lasciano tentare dalle accattivanti descrizioni dei prodotti più costosi, ma come vogliamo mettere in evidenza oggi, non sempre il termine ‘costoso’ equivale a ‘qualità’ anzi, scopriremo di poter trovare in commercio ottime creme con protezione solare con costi piuttosto ridotti e alla portata di tutti.

Crema con protezione solare: perché è importante utilizzarla e come applicarla in modo perfetto

La protezione solare, come abbiamo premesso, è il primo segreto per mantenere la pelle giovane, fresca, luminosa ed elastica. L‘azione dei raggi ultravioletti infatti conferisce alla pelle disidratazione profonda e la perdita precoce di sostanze fondamentali per la salute e la bellezza della pelle. Accelerando il processo di invecchiamento della pelle infatti, verranno a mancare sostanze come il collagene e inoltre l’incarnato tenderà a macchiarsi.

Applicare una crema con fattore di protezione su viso, decolletè e mani tutto l’anno sarà il segreto per mantenerla giovane a lungo. Durante la stagione calda poi sarà fondamentale applicarla ogni giorno e in particolare durante le giornate trascorse al mare dove sarà importante rinnovarne l’applicazione durante la giornata.

Basterà applicare e massaggiare fino a completo assorbimento la crema con fattore di protezione solare che potrà essere di 30 in inverno e di 50+ durante l’estate. Per un’applicazione confortevole con il makeup, si potrà scegliere una crema dalla texture fresca e leggera che non lasci l’antiestetica scia biancastra.

Creme con fattore di protezione per viso e corpo: le migliori 5 tra i prodotti low cost

Abbiamo selezionato per voi 5 tra le migliori creme con fattore di protezione solare 50 low cost. Prodotti da supermercato che non hanno nulla da invidiare alle creme di marchi decisamente più blasonati, sia per la formulazione che per le loro prestazioni.

1 – Ambra Solaire Acqua UV viso e corpo SPF 50

Una innovativa formula bifase che riesce a donare un doppio beneficio, proteggere la pelle dalle scottature e dai danni dei raggi UVB e UVA, rinfrescare la pelle e idratarla con l’estratto di aloe vera.

PREZZO: 13 EURO CIRCA

2- Clinians bellezza solare Latte protettivo SPF 50 anti age e resistente all’acqua

Formulato per proteggere la pelle dall’esposizione solare vanta una formula arricchita con acido ialuronico grazie ad un sistema di filtri UVA-UVB previene il foto invecchiamento.

PREZZO: 27 EURO CIRCA

3 – Bilboa Viso & Corpo Crema solare SPF 50+

Crema solare con protezione solare molto alta ideale per viso e corpo. Con burro di cacao per un’azione extra idratante e nutriente, arricchita con estratto di zenzero. Filtri fotostabili UVA/UVB di ultima generazione.

PREZZO FORMATO FULL SIZE : 15 EURO CIRCA

PREZZO FORMATO DA VIAGGIO: 7 EURO CIRCA

4- Nivea latte solare protect hydrate FP50+

Protegge la pelle mantenendo in equilibrio il microbioma, protezione immediata dai raggi UVA e UVB, resistente all’acqua, 75% di formula biodegradabile e senza Octinoxate, Oxybezone e Octocrilene, non contiene microplastiche.

PREZZO: 15 EURO CIRCA

5- Australian gold instant bronzer lotion SPF 50

Offre il massimo della protezione grazie ad ingredienti come il Kona Coffee che rassoda e combatte i radicali liberi, prugna del Kakadu Australiano che contiene molta vitamina C, olio dell’albero di tè, olio di semi di girasole, olio di oliva, aloe vera, vitamina E , allantoina e burro di semi di cacao.

PREZZO: 20 EURO CIRCA