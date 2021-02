Ti è mai capito di sminuire il tuo partner con una battuta o di assistere a qualcuno che ha il medesimo atteggiamento? Ti spieghiamo perché è sbagliato.

Ti è mai capitato di scherzare sul tuo rapporto insieme ad amici o familiari?

Questo atteggiamento, generalmente, è assolutamente innocuo: di chi noi, infatti, non si è mai trovato nella situazione di ironizzare riguardo il proprio partner?

Cerchiamo di capire, però, quando superare i limiti rischia di diventare… nocivo per la tua relazione!

Sminuire il partner con le battute: ecco come muore una relazione

Avere una relazione, non importa cosa ci abbiano raccontato film, libri e serie TV, non è sempre una passeggiata.

Due persone si incontrano, si conoscono, si amano: no, non è sempre così.

Per stare insieme, infatti, ci vuole molto lavoro ed anche, perché no, una discreta dose di fortuna e di tempismo.

Vi avevamo già detto qui quale sia l’ingrediente fondamentale per far sì che la vostra relazione sopravviva al passare del tempo mentre qui abbiamo analizzato il motivo per il quale la vostra relazione non durerà.

Certo, non avresti mai pensato, però, che una battuta potesse diventare una vera e propria pietra della discordia!

Spesso, infatti, ci ritroviamo a scherzare sui difetti peggiori delle persone che ci stanno vicino; dopotutto, avere una relazione con qualcuno, vuol dire anche confrontarsi con atteggiamenti che ci possono far veramente impazzire!

Tra i tanti comportamenti “strani” che mettiamo in atto per allontanarci dagli altri (il breadcrumbing o il negging sono solo alcuni esempi), esiste anche quello di… farsi quattro risate.

Moltissime persone, infatti, finiscono per far diventare i tratti più negativi del proprio partner materiale per le loro battute.

Si tratta di un atteggiamento che, a prima vista, sembra essere quello migliore e costruttivo.

Invece di arrabbiarsi per qualcosa si finisce per farlo diventare una battuta ricorrente, qualcosa che nominiamo spesso.

Tra questi atteggiamenti ci sono i nomignoli (no, non quelli teneri di cui vi abbiamo parlato qui), oppure la condivisione di quanto accade tra di voi sulla “pubblica” piazza.

Magari parlate spesso con i vostri amici e familiari ed ironizzare su alcune “scelte” del vostro partner non propriamente brillanti.

Prendere tutto con una risata, certo, non è un cattivo modo di affrontare la vita: il problema, però, è che spesso potrebbe creare degli attriti non indifferenti.

Quando scherzate, costantemente, sul vostro compagno state, di fatto, sminuendolo agli occhi di tutti gli altri (compresi anche i suoi).

Sì, è vero che una battuta può rendere l’ambiente più leggero ma se tendete a ricordare costantemente i suoi “errori” tramite una frase divertente, il vostro obiettivo, con ogni probabilità, non è scherzare.

Quando fate battute continue e costanti su un argomento preciso c’è un solo motivo: qualcosa vi ha ferito e non riuscite ancora a lasciarla andare.

Questa, ovviamente, non è una colpa!

Se c’è qualcosa che è rimasto in sospeso, tra di voi ed il vostro partner, è assolutamente necessario affrontarla o lasciare che il tempo curi le vostre ferite.

Quello che dovete evitare, però, è far sì che le vostre battute diventino a tema unico, usando quindi le mancanze del partner.

Di fatto, quindi, una battuta fatta una volta in più contribuisce a sminuire il vostro compagno e, in ultima istanza, a rovinare la vostra relazione.

Pensateci bene: quante volte vi è capitato, trovandovi dall’altra parte della barricata, di rimanere feriti da una battuta che non vi ha fatto tanto ridere?

Amici e familiari, poi, tendono a seguire lo scherzo, finendo per “cristallizzare” il vostro carattere e rendendo l’errore il vostro unico tratto distintivo.

Quando a soffrire questo atteggiamento è qualcun altro (ed il vostro partner, soprattutto) per colpa vostra, c’è il rischio che la vostra relazione non sopravviva.

Un fidanzato od una fidanzata, infatti, sono le persone che, più di tutti, dovrebbero darci supporto e spazio per crescere.

Questo non vuol dire, assolutamente, che non dobbiate affrontare le questioni importanti oppure che non si possa scherzare su qualcosa che è successo nel passato.

Imparare a farlo senza sminuire l’altro, però, è fondamentale.

Adesso che sai come le tue parole possano avere un effetto decisamente più pesante rispetto a quello che ti aspettavi, forse è arrivato il momento di smettere di scherzare riguardo la tua relazione od il tuo partner.

Lo abbiamo detto tante volte ma, di certo, non ci farà male ripeterlo ancora: il rispetto è la base di ogni relazione e non dovrebbe mancare mai.

Come lo richiedi per te stessa, però, impara anche ad elargirlo agli altri in tutte le sue forme: se il tuo partner è a disagio a causa di una battuta ricorrente che fai troppo spesso anche di fronte ai vostri amici è decisamente ora di smetterla!