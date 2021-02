Alessia Ventura è un’altra vip in attesa del suo primo figlio. Dopo l’annuncio dato su Instagram l’1 gennaio, è tutto un susseguirsi di post romantici sulla sua gravidanza. Vediamo lo stile della bella piemontese.

Con l’ex calciatore Gabriele Schembari ha fatto da subito sul serio. Per quanto riguarda Filippo Inzaghi (fidanzato con Angela Robusti) ha sempre detto che è stato l’uomo della sua vita ma di aver sofferto troppo per lui. Oggi è raggiante ed il gusto per la moda è rimasto inalterato nel tempo. Guardiamo gli outfit di Alessia Ventura.

Dell’annuncio fatto con il compagno vi avevamo parlato qui.

Alessia Ventura ha ritrovato la serenità

Sin da quando faceva la letterina nel programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti “Passaparola” agli inizi degli anni 2000, si era fatta notare per il suo essere fashionable. Punta soprattutto su pezzi unici, nello specifico abiti femminili – mai troppo lunghi -. Capelli sempre curatissimi e lisci, smokey eyes, lipgloss e carnagione baciata dal sole.

Sembra che i jeans siano entrati nella sua quotidianità solo negli ultimi mesi, un peccato perché evidenziano il suo corpo tonico meglio di un abito. Un altro appunto è che potrebbe puntare di più sugli accessori. Vista la scelta di mini dress, fantasiosi o meno, un punto luce ed un po’ di movimento rendono qualsiasi outfit decisamente meno noioso.

Si mostra sempre più sorridente e soddisfatta e per questo non c’è nulla da comprare, bisogna aver la fortuna di essere con l’uomo giusto e di averlo al proprio fianco, come nella foto sopra. Le congratulazioni delle amiche vip non si contano più e le reazioni del cugino Luca Argentero (divenuto papà di Nina Speranza da pochissimo) sono molto dolci.

Della piccola i futuri genitori non hanno ancora svelato il nome ma una certezza potrebbe esserci già… Avrà lo stile della mamma e sarà stupenda.

Silvia Zanchi