Ornella Vanoni al Festival di Sanremo 2021: duetto con un ex concorrente

Ornella Vanoni sarà ospite al Festival di Sanremo con Francesco Gabbani. Gli artisti faranno un duetto: le prime indiscrezioni.

Al Festival di Sanremo ci sarà anche Ornella Vannoni, la celebre cantante anche a livello contemporaneo ha dato prova di essere una spanna sopra le sue coetanee nel mondo della musica. Ha fatto tanto, troppo secondo alcuni, abbastanza per essere definita artista senza tempo.

Non l’unica, certo, ma la sola ancora in grado di fare tendenza: Ornella si reinventa, gioca, plasma le sue qualità alle esigenze di un pubblico mai sazio. A Sanremo quella platea non ci sarà, ma la vedrà da casa. Il tempo sufficiente per fare ancora un po’ la storia: una vicenda che trova, di volta in volta, un nuovo lieto fine. Proprio perché non è ancora il momento dei titoli di coda.

Ornella Vanoni ospite al Festival di Sanremo: duetterà con Gabbani

Ornella Vanoni sarà all’Ariston per cantare “Un sorriso dentro al pianto”, singolo estratto dall’album “Unica”. Quando c’è un’artista come lei sulla scena, non poteva essere altrimenti. Pezzo composto insieme a Francesco Gabbani, che il Festival l’ha vinto sia nei giovani che nei big, quello che si dice un cantante di categoria ma senza etichette. Ha portato le scimmie sul palco ma solo perché l’evoluzione della musica incontrasse – a modo suo – la storia del tempo.

In compagnia di Ornella farà un duetto già molto atteso. L’appuntamento è per l’ultima serata: il 6 marzo, quando si chiuderanno i battenti, ci sarà ancora tempo per un’emozione. La loro che non tradiranno le aspettative neppure stavolta, perché se ci sono due persone in grado di rimanere sui generis pur conservando un barlume di speranza per il futuro – contemporaneo e musicale – sono questi artisti il cui segreto è restare con i piedi per terra e le note in vetta. All’anima e nelle classifiche.