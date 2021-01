I 5 must have griffati da comprare con i saldi ora: scopri come fare veri affari!

È ancora tempo di saldi per questo abbiamo scovato i 5 must have da comprare ora a prezzi ribassati. Scopri come fare veri affari!

Il periodo dei saldi non è ancora finito e allora perché non approfittare per acquistare alcuni pezzi importanti per arricchire il nostro guardaroba a prezzi ribassati?

È proprio ora che infatti conviene acquistare capi e accessori, anche di brand più costosi, perché si possono fare dei veri e propri affari.

Scopriamo allora quali sono i 5 must have griffati da acquistare ora con i saldi.

Ecco i 5 must have da acquistare adesso con i saldi

C’è ancora tempo per fare affari: il periodo dei saldi non è ancora terminato e allora conviene pensare ora ad acquistare capi e accessori che saranno dei veri e propri must have del nostro armadio.

Dopo avervi proposto i saldi di Zara e quelli di H&M abbiamo fatto un giro in alcuni un siti molto interessanti dove abbiamo trovato diverse occasioni. Scopriamole subito.

1) Jeans svasati

Vi avevamo già parlato dei jeans flare, come indossarli e a chi stanno bene. Bene, se pensate che fanno al caso vostro perché non acquistarli ora? Ne abbiamo trovati un paio sul sito www.farfetch.com di Stella McCartney.

Il prezzo è davvero interessante visto che sono scontati al 50% e anziché costare 414 euro vengono 207 euro. Se vogliamo acquistarli in vista della primavera, visto che sembrano essere il vero trend della prossima stagione, ecco l’occasione giusta per farlo.

2) Tailleur rosa

La primavera è alle porte e allora approfittiamo ora per acquistare un tailleur importante da avere nell’armadio e da poter sfruttare alla prima occasione. Quello che abbiamo selezionato è di Elisabetta Franchi composto da blazer e pantaloni, un completo sfizioso ma di classe.

E da questo punto di vista Silvia Toffanin docet. Spesso vediamo la conduttrice di Verissimo indossare splendidi tailleur. Un completo elegante effettivamente nell’armadio ci vuole.

Quello qui sotto si può acquistare sul sito Farfetech.com. Il blazer costa 318 euro anziché 396 euro con lo sconto del 15%. Anche i pantaloni slim con cintura sono scontati al 15% e vengono 230 euro anziché 275.

3) Chunky sneakers

Ve ne avevamo parlato già diffusamente nelle nostre pagine. In particolare qui vi avevamo illustrato vari modelli di chunky sneakers, uno dei trend del momento. Definite anche come le “scarpe di papà” perché un po’ grosse, le chunky sneakers si declinano in diversi modelli. Uno di quelli che va per la maggiore tra le star, anche d’oltreoceano, è il Triple S di Balenciaga. Ecco un modello scontato del 10% che possiamo acquistare a 675 euro anziché 750 euro sempre sul sito Farfetch. com.

4) Secchiello in pelle nera

Un altro must have è la borsa a secchiello in pelle nera. Si tratta di uno di quegli accessori intramontabili che conviene acquistare adesso per ritrovarvelo nuovo di zecca il prossimo inverno.

Anche se diciamoci la verità, la borsa nera fa comodo in ogni stagione dell’anno. Il modello che abbiamo selezionato è di Max Mara scontato al 30% sul sito www.luisaviaroma.com e potrete acquistarla al costo di 280 euro anziché 400 euro. Conviene approfittare adesso!

5) Trench classico

E ora chiudiamo con un classico capo che ogni guardaroba che si rispetti deve avere ovvero il trench classico. Questo modello color avorio che abbiamo trovato per voi è del brand The Frankie Shop scontato al 30% costa 276 euro anziché 395 euro.

Ed ora non resta che correre a fare acquisti!