GF Vip: i concorrenti snobbano un regalo per Elisabetta Gregoraci – VIDEO

Al GF Vip, nonostante non faccia più parte dei concorrenti. Elisabetta Gregoraci continua a ricevere sorprese da parte dei suoi fan, ma come avranno reagito i concorrenti?

Protagonista indiscussa di questa quinta edizione del GF Vip è stata senza dubbio Elisabetta Gregoraci. Nonostante abbia scelto di abbandonare la casa più spiata d’Italia a dicembre, non accettando la proposta della produzione di proseguire con l’allungamento del programma, rimane comunque elemento vivo all’interno dello show. Tant’è che pur stando comodamente a casa sua, Elisabetta continua a ricevere sorprese da parte dei suoi fan.

Nelle scorse ore, ad esempio, in alto nel cielo è arrivato un aereo a lei dedicato. Bellissimo gesto questo da parte dei fan della conduttrice, che è stata la protagonista di una rivelazione di Parpiglia, ma che purtroppo non ha potuto vederlo di persona visto che lei non si trova più all’interno della casa più spiata d’Italia. In compenso però lo hanno visto gli altri vipponi che hanno scelto di proseguire con il loro percorso all’interno del programma, ma come hanno reagito quando convinti fosse arrivata una sorpresa per loro hanno scoperto che il gentile pensiero era in realtà rivolto all’ex concorrente?

Elisabetta Gregoraci riceve un aereo al GF Vip ma lei non c’è

L’aereo che ha sorvolato sulla casa più spiata d’Italia, come anticipato, era un dolce omaggio per Elisabetta Gregoraci. Una fan, infatti, l’ha ringraziata per essere una vera e propria ispirazione per lei, decidendo di inviarle un aereo per mostrarle tutto il suo supporto.

I concorrenti, tra l’altro poche ore fa c’è stato anche un confronto tra Dayane e Giulia Salemi, in un primo momento sono usciti contenti in giardino per vedere a chi fosse dedicato l’aereo che voleva sopra le loro teste, ma non appena si sono accorti che la dedica era per l’ex concorrente sono prontamente tornati dentro le mura della casa, ignorando il regalo della fan per Elisabetta.

La reazione dei concorrenti di Alfonso Signorini, dopo di tutto, è normalissima, visto che speravano che l’omaggio dei fan fosse per uno dei loro e non per una concorrente che ha abbandonato il programma e che non ha nemmeno modo di poter vedere il regalo che è stato a lei destinato. Tant’è che almeno per il momento, Elisabetta non ha nemmeno commentato tale gesto perché probabilmente non n’è nemmeno a conoscenza del regalo che la fan ha pensato di porle. Un vero peccato, visto che un gesto del genere ha un certo costo.

L’aereo per Elisabetta Gregoraci dimostra che nonostante lei non faccia più parte del programma da svariate settimane, resta una delle protagoniste indiscusse del reality show condotto da Alfonso Signorini, visto che nel bene o nel male continua ancora a parlare di lei. Così come spesso e volentieri, a differenza degli altri concorrenti, viene sempre citata e interpellata durante il corso delle dirette di Alfonso Signorini.