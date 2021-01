Uomini e Donne: Gemma Galgani fa la prova della pillola con Maurizio

Uomini e Donne oggi ha mandato in onda il compleanno di Gemma Galgani. Tra un augurio e un altro, la dama di Torino però, ha confidato di aver fatto la prova della pillola. con il suo ex conoscente Maurizio.

Uomini e Donne ha celebrato il compleanno di Gemma Galgani, l’indiscussa protagonista del programma da diversi anni ormai. Oltre a celebrare tale giorno, in puntata non si è potuto fare a meno di parlare anche della sua conoscenza con Maurizio.

L’uomo, dopo aver avuto un rapporto intimo con lei, ha scelto di interrompere la loro conoscenza, in quanto ha confidato di trovare l’atteggiamento di Gemma un po’ troppo invadente e non conforme al suo modo di vivere una relazione. La dama ha confidato in studio, dopo la sorpresa fatta da Tina Cipollari, di aver avuto diverse segnalazioni sul cavaliere in quanto sembrerebbe avere una compagna al di fuori del programma.

L’opinionista a questo punto si è chiesta se Maurizio si fosse aiutato con una pillola e la dama ha categoricamente smentito, affermando di aver fatto una prova di aver verificato che ogni cosa funzionava al suo posto e che l’attrazione fisica nei suoi confronti c’era e come.

Gemma presa in giro da Maurizio? Il pubblico di Uomini e Donne protesta: “Basta!”

Gemma Galgani ha rivelato di sentirsi presa in giro dal suo cavaliere. In quanto avrebbe una compagna al di fuori del programma ed avrebbe dei vocali, che non hanno potuto fare ascoltare in onda perché riguardano terze persone, che proverebbero il tutto. Maurizio ha replicato di avere la coscienza pulita, ma nessuno è sembrato credere alle sue parole, sospettando che si sia avvicinato alla dama soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del programma.

Perfino Tina Cipollari ha difeso Gemma a Uomini e Donne, che ora ha voglia di leggerezza, affermando che il cavaliere non la conta giusta. In quanto la dama di Torino si sarebbe semplicemente limitata a chiedere per quale motivo durante le festività natalizie avesse spento il telefono per ore, diventando irraggiungibile ad ogni comunicazione. “Lei avrà pure tutti i difetti di questo mondo, ma ora non ti ha chiesto nulla di eclatante. La sua domanda era del tutto normale” ha dichiarato la Cipollari in puntata, difendendo la sua acerrima nemica, ma come avrà reagito il pubblico a casa?

Qui di seguito è possibile trovare alcuni dei più significativi Tweet e sembra evidente, oltre allo stupore per la prova della pillola, che i telespettatori sono stufi di vedere l’ennesimo confronto tra Gemma e Maurizio quando la loro conoscenza si è chiusa da tempo.

Gemma ci arrivi a capire che Maurizio non ti si vuole caricare! 😂😂😂😂 #uominiedonne pic.twitter.com/6SpNgIeq30 — Iristhebikerblond (@Iristheblond1) January 28, 2021

Maurizio potrebbe avere una donna fuori, Roberta e Riccardo fanno teatrini insensati parlando del nulla ma a Gianni interessa scoprire se Aurora dà anticipazioni su #uominiedonne pic.twitter.com/bsRbuZs07x — Ⓛ ⓐ ▸ (@atLaura__) January 28, 2021

Gemma che fa la prova della pillola! Volooo 😂😂🚀🚀🚀 pic.twitter.com/Uj1L0qVqai — Nocturna (@dansedanslanuit) January 28, 2021

Maria che tenta di spiegare la prova della pillola senza farla sembrare trash 🤣🤣🤣🤣🤣 #uominiedonne pic.twitter.com/fGpRVrc01h — ❄️⛈Valenteena🌨⛄️ (@valeciccos) January 28, 2021

Comunque io adoro queste situazioni trash ma mi sono stancata. #uominiedonne pic.twitter.com/2xQlScuzL9 — CinziaLaTuttologa (@bio_72) January 28, 2021

Ma possiamo sorbirci ogni volta sempre le stesse cantilene di Gemma e i suoi tentativi disperati? #uominiedonne pic.twitter.com/jFyLknhJpH — Ilenia.💕. (@ilenia_81) January 28, 2021

Insomma, il pubblico di Uomini e Donne sembra avere le idee piuttosto chiare. Anche se alla loro attenzione non è nemmeno mancata la lite tra Gianni e Aurora. In quanto l’opinionista è convinto che la dama passi le anticipazioni del programma ad un sito. In quanto chi dirige il portale ha ammesso che tutte le notizie che gli arrivano parlano esclusivamente bene di lei e di Veronica, anche se quest’ultima non fa più parte da mesi del programma. I telespettatori sono tutti dalla parte di Aurora, stroncando in maniera categorica quanto è accaduto oggi in studio, giudicando l’atteggiamento di Gianni, ma anche quello di Armando, al quanto eccessivo nei confronti della dama.

Ma Tina e Gianni leggano i tweet e si renderanno conto di cosa il pubblico pensi degli attacchi gratuiti che loro,insieme ad Armando,rivolgono costantemente ad Aurora,delle loro antipatie per Aurora e le simpatie per altre!Armando,”il grande personaggio dell’anno!”😳#uominiedonne — marygrace (@FarinaGraziella) January 28, 2021