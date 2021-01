Anticipazioni Uomini e Donne 27/1, Gemma ammette: “Voglio essere più leggera”

Uomini e Donne è tornato con una nuova registrazione, di cui sono stati rivelati tutti i dettagli da Il vicolo delle News, e non mancate le indiscrezioni sul percorso di Gemma Galgani e la sua voglia di leggerezza. Senza dimenticare Armando Incarnato e la sua confessione sulla notte con Nicole.

Uomini e Donne ormai è diventato sinonimo di colpi di scena e in fondo è proprio questo che piace al grande pubblico del programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi. Nelle scorse ore è stata registrata una nuova puntata dello show, di cui tutti i dettagli sono stati raccontati da Il vicolo delle news, che promettere di tenere tutto con il fiato sospeso fino alla messa in onda.

Oltre alla scelta di Davide Donadei, che ha colto tutti di sorpresa visto che il tronista sembrava voler continuare ancora a lungo il suo percorso, non poteva mancare lo spazio dedicato a Gemma Galgani.

La dama farà il suo ingresso in studio con delle piume, quelle utilizzate dalle Blue Belle Girls, un gruppo di danzatrici, in quanto la dama ha rivelato che proverà ad essere più leggera, visto che molti dei suoi corteggiatori l’hanno accusata di essere un po’ troppo pesante, ma questo suo cambiamento non porterà buoni risultati. O almeno nell’immediato, visto che chiuderà la sua conoscenza con Maurizio, quello nuovo, visto che più che essere interessato a lei sembra puntare su Pamela Barretta, dopo tornata nel parterre, e Nicole.

La dama, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 27 gennaio, non prenderà prende che il suo corteggiatore abbia scelto di puntare su due donne che hanno la metà dei suoi anni e sceglieranno di interrompere ogni cosa per la mancanza di comunicazione che c’è tra di loro.

Uomini e Donne anticipazioni, Armando accusa Nicole: confessione sulla notte insieme

La puntata prosegue e dopo la scelta di Davide Donadei, in studio si parlerà esclusivamente dei protagonisti del Trono Over, mentre Sophie si godrà la puntata restando in panchina considerando che è rimasta l’unica protagonista della versione classica.

Dopo le disavventure di Gemma, si passa invece ad Armando Incarnato, che ha avuto una pesante discussione con Aurora Tropea nella puntata trasmessa ieri. Armando non prenderà bene la complicità che si è creata tra Nicole e Carlo e accusa la dama di essere una persona falsa in quanto tra loro non ci sarebbe stata soltanto qualche coccola a livello fisico, ma devi veri propri baci appassionati. Lui sarebbe addirittura salito in albergo da lei dove sarebbe rimasto per ben 40 minuti e che alla fine sarebbe andato via per evitare che quei baci appassionati potessero trasformarsi in qualcosa di più.

Si passa all’altro Maurizio, e non quello iniziale di Gemma. Lui sta conoscendo proprio quest’ultima, ma anche Maria. Su quest’ultima non è molto convinto in quanto ha confidato che ogni volta che lei fa un passo in avanti, poi ne fa sempre uno indietro. A questo punto interviene Gianni Sperti che sospetta che in realtà il cavaliere non sia interessato più di tanto a lei.

La puntata del Trono Over si conclude qui. La scelta, probabilmente, ha levato molto spazio al resto dei protagonisti. Tant’è che oltre a non parlare del percorso di Sophie Codeogoni, non si parlerà nemmeno del rapporto tra Roberta e Riccardo, su cui Ida Platano ha rotto il silenzio di recente, segno che probabilmente la loro conoscenza è realmente arrivata al capolinea. Anche questa volta, come qualche tempo fa, le cose tra loro non hanno funzionato.

Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno ancora una volta lasciato il segno e, come anticipato, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.