Uomini e Donne oggi, Armando lancia una pesante accusa ad Aurora: lei abbandona

Uomini e Donne oggi porterà sul piccolo schermo uno scontro di fuoco tra Armando Incarnato ed Aurora Tropea. Lui lancerà una pesante accusa nei confronti della dama, ma quest’ultima abbandonerà gli studi Elios di Roma.

Uomini e Donne sa come tenere il suo fedele pubblicato incollato al piccolo schermo e lo dimostrerà bene anche oggi nella puntata in onda il 27 gennaio. Che cosa succederà tra i protagonisti degli studi Elios di Roma?

Armando, dopo essere stato travolto dalle polemiche, lancerà delle forti accuse nei confronti della dama Aurora. Che i due non andassero d’accordo non è di certo un mistero, visto che lei è una delle migliori amiche di Veronica Ursida, dama con cui il cavaliere ha avuto un burrascoso rapporto. Tant’è che come i più i telespettatori più attenti ricorderanno bene, hanno abbandonato il programma per 5 minuti. Giusto il tempo di arrivare dallo studio al parcheggio, per intenderci, per poi tornare indietro realizzando che non sono fatti l’uno per l’altra.

Oggi però Armando accuserà Aurora di essere la talpa di Uomini e Donne. In quanto, secondo quanto gli avrebbe fatto intuire questa pagina dedicata al mondo del gossip, sarebbe proprio la Tropea a fornire loro le anticipazioni di ciò che accade in puntata e a lui il sospetto sarebbe arrivato quando ha letto su quel portale un articolo dedicato a lei e alla sua amicizia con Veronica. Come reagirà la dama di fronte a queste pesanti accuse? Spoiler: non bene.

Anticipazioni Uomini e Donne 27 gennaio: Aurora lascia lo studio e non rientra più

Le anticipazioni di Uomini e Donne proseguono con la reazione di Aurora di fronte alle accuse di Armando e come vi avevamo anticipato la dama non reagirà affatto bene. La Tropea rigetta tutte le accuse, affermando che lei non lavora per nessuna pagina di gossip, ma il cavaliere continuerà ad aumentare la dose. Tant’è che chi ha guardato la puntata rivela in rete che hanno utilizzato toni davvero molto forti, in quanto sarà uno scontro davvero pesante.

La dama, che durante le prossime registrazioni abbandonerà lo studio in lacrime, non ha nessuna intenzione per passare per la talpa di turno. Per questo motivo decide di andare a prendere il suo telefono cellulare, in modo tale da dimostrare che quanto raccontato da Armando non corrisponde alla verità dei fatti. Soltanto che c’è un piccolo dettaglio: lei esce dallo studio e non ritorna più.

Certo, non si sa se Aurora ha scelto di mostrare il contenuto del suo telefono direttamente alla redazione o abbiamo trovato un modo per evadere il “controllo”, ma non è escluso che siano stati stessi gli autori a volerci vedere chiaro in questa storia. Visto che se le accuse di Armando dovessero corrispondere alla realtà dei fatti, lei li avrebbe non solo preso in giro tutti ma anche tradito.

Gemma pretende dei chiarimenti da Maurizio, Armando dice “no” a Valentina! Vi siete persi la puntata di oggi? Eccola qui! 😉 #UominieDonne https://t.co/lBFqDQSbuW — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 26, 2021

Uomini e Donne oggi sicuramente non annoierà il suo fedele pubblico, che continua a premiarlo in termini di ascolti.