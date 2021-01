Uomini e Donne, Armando Incarnato scatena il web: la frase su Valentina non piace

Uomini e Donne oggi ha scatenato gli animi del pubblico da casa e del web a causa del parere esternato da Armando Incarnato su Valentina: ecco perché.

Uomini e Donne riesce a scatenare gli animi del pubblico del piccolo schermo come soltanto lui sa fare. Oggi a far arrabbiare i telespettatori ci ha pensato Armando Incarnato e per due precise motivazioni. Il cavaliere ha iniziato una nuova conoscenza con Nicole, una dama del parterre. Dama che sembra averlo davvero, nonostante lui abbia mostrato una certa titubanza a causa della loro differenza di età, per classe ed eleganza.

Armando ha rivelato che ciò che lo ha colpito di lei è anche il suo essere femminile, in quanto gli ha dimostrato di aver bisogno di protezione ed è quello che un uomo dovrebbe fare quando si rapporta con una donna. Maria, dopo aver riguardato Gemma che ci ha provato di nuovo con Maurizio, lo ha subito invitato a correggere il modo con cui si era espresso. In quanto sembrava quasi che volesse sottolineare come se tutte le donne fossero deboli ed avessero bisogno di un uomo che le protegga.

Nonostante la correzione il pubblico non ha gradito l’esterna di Armando che subito dopo ha rifiutato di iniziare una conoscenza con Valentina perché ha già avuto dei rapporti intimi con alcuni ex protagonisti del programma. Il suo giudizio è risultato agli occhi del pubblico da casa, ma anche di Gianni Sperti, abbastanza antiquato e maschilista.

Armando Incarnato al centro della polemica dopo Uomini e Donne: “Maschilista!”

Armando Incarnato ha fatto infuriare il popolo della rete, che non si è di certo risparmiato nei suoi confronti, pubblicando anche un vecchio video che lo ritrae mentre viene sgridato da Maria De Filippi a causa delle sue dichiarazioni nei confronti di Veronica Ursida, che nonostante abbia abbandonato il programma per iniziare una relazione con Giovanni Longobardi da qualche tempo prova a tornare a far parte del parterre.

Il pubblico non ha apprezzato le esternazioni di Armando a Uomini e Donne e lo ha immediatamente stroncato. Trovando il suo atteggiamento piuttosto antiquato, facendo notare che spesso purtroppo nemmeno lui è riuscito a fare un percorso molto lineare all’interno della trasmissione. C’è chi, infatti, non se la prende con lui ma con gli autori che nonostante tutto gli permettono di lanciare determinati messaggi durante la messa in onda delle puntate.

Qui di seguito è possibile trovare alcuni dei commenti più significativi lasciati su Twitter, anche se c’è qualcuno che appoggia il suo modo di vedere le cose. Non solo sposando la sua tesi, ma affermando anche che così facendo ognuno non è più libero di poter esprimere la propria opinione liberamente in quanto viene prontamente attaccato dall’altra parte. Armando, secondo alcuni utenti, avrebbe soltanto rivelato il suo pensiero senza offendere nessuno e senza dare giudizi nei confronti delle scelte intraprese dalla dama Valentina, che invano ha provato a catturare le sue attenzioni.

“Scusa non posso uscire con te perché una volta accarezzai il cane del tuo ex delle elementari. Va contro i miei principi.”

Indovina chi#UominieDonne — Barbara D’urTo (@trashiumefobia) January 26, 2021

“No Gianni non mi fare passare per uno che giudica il suo stile di vita, non è così” , neanche un minuto dopo dà della facile a Valentina.

#uominiedonne pic.twitter.com/jp1CLW289k — una ragazza (@unaragazza_17) January 26, 2021

Armando appare maschilista.

Ma se riflettiamo bene sul suo discorso noi, come donne, accetteremmo davvero di aver condiviso il “nostro” uomo con qualche amica?

Siamo sincere… NO. #UOMINIEDONNE #Armando — Ginger (@GingerRedPink) January 26, 2021

Personaggio Pubico

Coglione Maledetto in bio,

Actor model presso Fb e Instagram

altro che poeta, idiota!! #uominiedonne pic.twitter.com/oH9ZFZryTk — CinziaLaTuttologa (@bio_72) January 26, 2021

esatto.

È un becero maschilista e ne è pure fiero #uominiedonne https://t.co/BqCXT3jEmZ — ռինա 🇦🇲 ☪️ (@itsmeadeelah) January 26, 2021

Armando pretende una donna a modo, che non dica parolacce, che non gesticoli.

Lui: non dice una parola in italiano, i suoi discorsi non avrebbero senso nemmeno in un mondo immaginario, gesticola ed è un cafone come pochi.

Tirate voi le somme. #uominiedonne — Cassandra (@Cassandra___12) January 26, 2021

Ma è ancora concesso di avere il proprio punto di vista o no.

O tutti sono costretti di gracchiare allo stesso modo.#Armando

#uominiedonne — 100Business (@100Business_) January 26, 2021

Armando dopo Uomini e Donne deciderà di replicare alle critiche mosse dal pubblico del piccolo schermo nei suoi confronti? Qualora scegliesse di farlo non sarebbe di certo una novità, visto che in più di un’occasione ha commentato chi li ha stroncato, non mandandole di certo a dire sul suo profilo Instagram. Il cavaliere partenopeo deciderà di rispondere e dire la sua anche in questione occasione o preferirà sorvolare sull’argomento?