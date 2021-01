Uomini e Donne, Armando Incarnato perde la calma dopo la puntata: il duro sfogo

Armando Incarnato dopo la puntata di Uomini e Donne di oggi si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram.

Uomini e Donne durante la puntata andata in onda ieri, ha mostrato un acceso scontro tra Armando Incarnato e la dama Brunilde. Tra i due, come facilmente immaginabile, non c’è stata di certo una conversazione pacifica, tutt’altro, ma se ne sono dette di tutti i colori, utilizzando toni di voce che tutto facevano presagire tranne che stessero per avere un confronto civile e da persone mature.

Questo momento non è affatto piaciuto al pubblico del piccolo schermo che in rete ha categoricamente stroncato l’atteggiamento del bel cavaliere partenopeo, giudicandolo poco rispettoso del genere femminile e di essere presente nel parterre maschile del Trono Over soltanto per ottenere una maggiore visibilità mediatica.

Armando di Uomini e Donne, come facilmente immaginabile, non si è di certo rivisto nella descrizione attribuitagli dal pubblico della rete e per questo motivo si è lasciato andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram.

Armando Incarnato di Uomini e Donne si sfoga: “Ma come lo vedete il mondo?”

Armando Incarnato ha rivelato che diversamente da come si comportava in passato, quest’anno ha scelto di adottare un atteggiamento più pacato, ma nonostante ciò le critiche nei suoi confronti non si sono affatto risparmiate e non riesce a comprendere come mai i telespettatori percepiscano sempre una determinata immagine di lui. Immagine che sembrerebbe non rappresentare il suo vero io.

“Ed anche quando provo ad essere sincero, onesto, corretto ed educato, evitando di commentare gli errori fatti in passato, finisci sempre con il leggere commenti del cazz*“ ha esordito il cavaliere di Uomini e Donne, che ieri ha preso una drastica decisione. “Per questo motivo non ti resta altro da fare che mandare tutti quanti a quel paese” ha proseguito. “Ma quanto vi sta sulle scatole Armando? ma soprattutto mi viene da dubitare in che modo vuoi guardiate il mondo, è per caso diventato quadrato?” ha chiesto, ma il pubblico della rete nemmeno questa volta è sembrato essere dalla sua parte.

Armando Incarnato dopo Uomini e Donne si è lasciato andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram. Sfogo che non sembrerebbe essere stato compreso dai suoi fedeli sostenitori, che ritengono abbia assunto un atteggiamento fin troppo aggressivo durante la scorsa puntata.