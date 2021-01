Uomini e Donne anticipazioni oggi: Armando Incarnato prende una drastica decisione

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi svelano la drastica decisione presa da Armando Incarnato in puntata. Il bel cavaliere partenopeo è pronto a sconvolgere ancora una volta le dinamiche del parterre.

Uomini e Donne garantisce sempre due certezze al pubblico del piccolo schermo. La prima è che qualsiasi cosa accade, Maria inizierà la puntata sempre alle 14:45, né minuto in più né minuto in meno, l’altra è che i colpi di scena sono all’ordine del giorno.

Dopo l’inaspettato ritorno di Ida Platano, i protagonisti del parterre non hanno alcuna intenzione di starsene buoni e godersi il resto della puntata. In particolar modo Armando Incarnato che sceglierà di prendere una drastica decisione. Quale? Quella di chiudere in maniera definitiva ogni tipo di rapporto con Brunilde.

Nonostante lei provi ancora un interesse verso la sua persona, il bel cavaliere partenopeo non vuole assolutamente più sapere di lei in quanto trova molti dei suoi modi di fare completamente opposti ai suoi. In particolar modo non ha nemmeno mai provato a nascondere che l’idea che lei frequenti altre persone al di fuori di lui non gli faccia fare i salti di gioia, così da decidere di mettere subito in chiaro le cose e di fermare il tutto.

Armando prenderà una drastica decisione a Uomini e Donne, ma attenzioni perché le novità riguardanti le anticipazioni di oggi non sono di certo terminate qui.

Anticipazioni Uomini e Donne 13 gennaio: Armando e Lucrezia pronti ad uscire?

Armando Incarnato, dopo aver deciso di terminare la sua conoscenza con Brunilde, che non è sembrata essere poi così dispiaciuta nonostante abbia sempre decantato un forte interesse per lui, rimarrà con una sola donna nel parterre a corteggiarlo. Ovviamente ci riferiamo a Lucrezia.

La loro conoscenza, durante il corso di queste settimane, è stata susseguita da alti e bassi, più bassi che alti, ma nonostante tutto continua ad andare avanti. Tant’è che proseguirà anche durante la puntata di Uomini e Donne di oggi, facendo nascere il sospetto che sotto sotto forse sia proprio lei la donna che il bel cavaliere partenopeo sta cercando da anni all’interno del parterre femminile del Trono Over ma che proprio non riesce a trovare. Che sia questa la volta buona?

Secondo le anticipazioni del 13 gennaio un altro spazio dedicato al programma, dopo la romanticissima sorpresa di Matteo, dovrebbe essere dedicato a Roberta e Riccardo. La dama non avrebbe preso bene l’irruzione di Ida all’interno del programma e farà sentire la sua voce. La Di Padua ha forse paura che il suo bel cavaliere possa cadere, per l’ennesima volta, in tentazione del suo passato? Staremo a vedere.

Un regalo per Sophie, Ida in lacrime e una nuova conoscenza per Maria… Vi siete persi la puntata di oggi e volete rivederla? Cliccate qui 💥👇 #UominieDonne https://t.co/fJUvuItqWk — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 12, 2021

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi terminano qui, ma nuovi colpi di scena si aggirano all’interno degli studi Elios di Roma, visto che ci sono altre registrazioni che aspettano soltanto di essere mandate in onda.