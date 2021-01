Uomini e Donne, Matteo fa una sorpresa a Sophie e conquista tutti: web pazzo di lui

Uomini e Donne ha mostrato la sorpresa di Matteo Ranieri alla tronista Sophie Codegoni. Il corteggiatore ha conquistato non solo lei ma anche tutto il pubblico del piccolo schermo.

Uomini e Donne ieri aveva fatto infuriare i fan con il ritorno a sorpresa di Ida Platano, che purtroppo sembrerebbe aver perso un po’ di consensi tra il pubblico della rete, ma è riuscito a farsi perdonare grazie alla messa in onda dell’appuntamento di oggi che ha mostrato la sorpresa di Matteo a Sophie.

Il ragazzo, la scorsa settimana, aveva lasciato di stucco tutti in quanto ha confidato in studio che se la tronista dovesse sceglierlo non sarebbe pronto a dirle sì. La Codegoni non è riuscita a nascondere tutta la sua delusione, in quanto lui si era sbilanciato molto nei suoi confronti. Per questo motivo, compreso l’errore commesso, ha spiegato le sue ragioni, affermando di essere un ragazzo molto imbranato e di essere deluso dalla risposta data e di averlo fatto soltanto per proteggersi perché è molto in là con i sentimenti ed ha paura di restare deluso.

Nella puntata in onda oggi, lui le ha scritto una lettera, portato un mazzo di fiori e, colpo di scena, le ha regalato un albero. Sophie Codegoni, da oggi, non è soltanto il nome di un tronista ma anche di un albero. Il gesto ha conquistato tutti, in quanto il ragazzo dopo, sotto suggerimento di Maria, le ha chiesto di ballare dedicandole un pezzo di Tiziano Ferro.

Matteo di Uomini e Donne con questo gesto non ha conquistato soltanto la tronista, ma anche tutto il piccolo del piccolo schermo e della rete.

Matteo Ranieri conquista il pubblico di Uomini e Donne: le reazioni del web

Matteo ha scritto una lettera per Sophie per spiegare meglio quello che prova! Secondo voi è sincero? #UominieDonne pic.twitter.com/al9rbfXBk9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 12, 2021

Matteo Ranieri ha conquistato tutto il pubblico di Uomini e Donne per essere un personaggio sui generis se considerato coloro che l’hanno preceduto nella storia del programma. Il giovane corteggiatore è sì bello e tatuato, ma anche tanto dolce e sensibile e soprattutto imbranato. Caratteristiche che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori che, dopo aver criticato pesantemente Ida Platano, desiderano essere al posto di Sophie Codegoni.

Qui di seguito è possibile trovare alcuni dei commenti più significativi comparsi sui social, in particolare di Twitter.

RAGAZZI QUESTA È UNA COPPIA SANA. SI LITIGA CO SI CONFRONTA CI SI CAPISCE E SI VA AVANTI. #uominiedonne — elisa (@LillyBi1) January 12, 2021

Credo che il tipo di sensibilità di Matteo non si possa recitare, quindi mi fido di lui, incrociamo le dita 🤞🏾 #uominiedonne — Ciao comodinooooo (@Sheelasblog) January 12, 2021

Comunque Matteo un bonazzo, dolce, sensibile, ascolta Tiziano, mezzo inglese, TATUATO SOPHIE MA CAZZO ASPETTI A SCEGLIERE MA NON CAPISCO #UominieDonne pic.twitter.com/NqCkhDP7Ve — drwmjley (@strjngimirauhl) January 12, 2021

Regalo originale e di classe quello di Matteo , forse quel ragazzo è troppo per quel contesto #uominiedonne — francesca 🦋 (@fraspinetta) January 12, 2021

Dove devo firmare per avere un ragazzo come Matteo?#uominiedonne — mar. 🦋 (@michiamanoansia) January 12, 2021

Matteo Ranieri di Uomini e Donne sembrerebbe aver conquistato proprio tutti, visto che sul web è difficile, se non impossibile, trovare il commento di qualcuno che non lo apprezzi e non è difficile capirne il motivo.