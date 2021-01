Uomini e Donne oggi, anticipazioni 12 gennaio: sorpresa per Sophie

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 12 gennaio: sorpresa per Sophie Codegoni, lite per Armando Incarnato?

Nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 12 gennaio, alle 14.45 su canale 5. La puntata di oggi comincerà con il confronto tra Biagio e Sabina. Il cavaliere e la dama del trono over si sono frequentati per un periodo per poi chiudere definitivamente.

Sabina è stata accusata sia da Gemma Galgani che da Biagio di avere un accordo con un’altra dama del parterre, la signora Maria. Accusa che Sabina ha sempre respinto. Nella puntata di oggi, ci sarà un nuovo confronto tra i due, ma durante la puntata ci sarà spazio sia per Sophie Codegoni che per gli altri protagonisti del trono over.

Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Sophie Codegoni perdona Matteo

Dopo il duro confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la puntata di Uomini e donne di oggi sarà dedicata al percorso di Sophie Codegoni. La giovane tronista sta continuando a conoscere Giorgio, Antonio e Matteo. Per tutti e tre prova un interesse anche se, pare, avere una preferenza per Matteo.

Con quest’ultimo, nel corso della scorsa puntata del dating show di canale 5, ha avuto un durissimo scontro. Matteo, rispondendo ad una domanda precisa di Maria De Filippi, ha ammesso che, per il momento, non potrebbe lasciare il programma con Sophie e che, di fronte ad una scelta, la sua risposta sarebbe un no.

Parole che hanno fatto infuriare la Codegoni che, tuttavia, ha deciso di concedergli una seconda possibilità e, nella puntata di oggi del programma dell’amore, ci sarà il momento del perdono.

Cos’altro accadrà? Probabilmente ci sarà spazio anche per gli altri protagonisti del trono over, in primis Armando Incarnato che sta portando avanti la sua conoscenza sia con Brunilde che con Lucrezia Comanducci. Con quest’ultima, tornata in trasmissione solo per lui, tuttavia, le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Ci sarà l’ennesima discussione tra il cavaliere napoletano e la bella romana?

Tra gli altri protagonisti del trono over potrebbe esserci spazio anche per Michele Dentice, alla ricerca dell’amore dopo la fine della frequentazione con Roberta Di Padua.