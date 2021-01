Barbara d’Urso: Enock lancia una provocazione e spiazza tutti in diretta

Barbara d’Urso è stata la protagonista di una provocazione lanciata da Enock Barwuah, ex concorrente del Grande Fratello Vip, durante una diretta Instagram con Carima dituttoedipiù.

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più discusse del piccolo schermo degli italiani, che piaccia o meno è innegabile il suo successo in tv e che sia seguita da una folta schiera di fan. Purtroppo però, ma com’è giusto che sia, la Carmelita nazionale non riesce a fare breccia nel cuore di tutti i telespettatori o dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

E’ il caso di Enock del GF Vip che, nonostante abbia preso parte a Live Non è la d’Urso e sembrava aver instaurato un buon legame con la bella conduttrice partenopea, si è scagliato contro di lei durante una diretta Instagram in compagnia di Carima Dituttoedipiù, la famosa “amica” di Emily che è apparsa anche da Barbara Palombelli, lanciandole una provocazione che è apparsa piuttosto inaspettata.

Che cosa ha detto? Il fratello di Mario Balotelli ha osservato che la bella conduttrice partenopea è solita invitare i suoi ospiti soltanto per parlare di stupidite, per dirla alla buona, e non di argomenti interessanti e seri. Che i due, dopo la recente ospitata in prima serata su canale 5, abbiano avuto una sorta di incomprensione? Vediamo nel dettaglio cos’ha detto Enock contro Barbara d’Urso nelle scorse ore.

Enock Barwuah provoca Barbara d’Urso: la reazione di Carima

Carima, durante il corso della diretta Instagram, ha più volte espresso il desiderio di voler essere ospite di Barbara d’Urso, in quanto sarebbe bello per lei poter essere una degli ospiti di Pomeriggio 5 o in generale dei programmi che lei conduce. La risposta di Enock, di fronte al desiderio espresso dalla web creator, non è tardata ad arrivare.

“Barbara non ti chiamato? Si vede che quando solitamente c’è qualcosa di serio da voler comunicare al pubblico lei non chiama, ma quando si tratta di cazzat* sì” ha tuonato l’ex concorrente di Alfonso Signorini contro la conduttrice, che ieri ha lanciato una notizia choc su Andrea Zenga. “Ma anche io dico cavolate, pure tante” ha prontamente risposto Carima. “Per questo motivo potrebbe chiamarmi” ha aggiunto.

Durante il corso della diretta, però, non la web creator non si è fatta sfuggire anche la possibilità di poter chiedere una cosa al giovane calciatore a cui soltanto lui saprebbe rispondere. Qualcosa che durante il corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip si è parlato molto sul web. No, se state pensando al suo presunto flirt con Selvaggia Roma siete totalmente fuori strada, in quanto stiamo parlando di Patrizia De Blanck.

Carima, infatti, gli ha chiesto se fossero vere le voci che la vedrebbero emanare un cattivo odore, visto che durante il corso delle passate settimane molti concorrenti si sono espressi in tal proposito, affermando che da camera sua, isolata dagli altri, si percepissero degli strani odori. Enock non ha esitato un solo istante ed ha affermato che non è assolutamente vero in quanto lui è stato molto spesso in contatto con la Contessa e lei non ha mai emanato alcun cattivo odore, confermando in un certo senso le parole che lei ha dichiarato poco dopo la sua uscita. Quali?

Che la puzza proveniente dalla sua stanza non è dovuta a lei, ma alla mancanza di sistemi di ariazione all’interno del suo bagno privato. Tant’è che lei stessa ha affermato di non trovarsi bene in quel contesto, ma che ha dovuto sopportare il tutto per mantenere una certa privacy.

Barbara sta per tornare! Domani alle 17.10 riprende #domenicalive! Lunedì sarà la volta di #Pomeriggio5 e poi domenica 17 tornerà in onda anche #noneladurso, che slitta “per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su Canale 5”. @carmelitadurso è carichissima! 😍 pic.twitter.com/f7PqKLu6rG — Fc Barbara d’Urso (@Fanclub_dUrso) January 9, 2021

Enock ha lanciato una frecciata a Barbara d’Urso e poi difeso Patrizia De Blanck, stupendo il popolo della rete che ora si chiede se tra lui e la conduttrice ci sia stato qualche screzio dopo la sua ospitata Live.