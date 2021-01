Uomini e Donne, ritorno a sorpresa di Ida Platano. Pubblico deluso: “E’ imbarazzante”

Ida Platano è tornata a sorpresa a Uomini e Donne per un confronto con Riccardo Guarnieri, ma il pubblico del piccolo schermo non ha reagito bene di fronte a questa “reunion”.

Uomini e Donne ha portato sul piccolo schermo un altro ritorno a sorpresa. Questa volta a fare il suo ingresso negli studi Elios di Roma è stata Ida Platano. La dama, molto amica di Gemma Galgani, ha fatto il suo ritorno nel programma per avere un nuovo confronto con Riccardo Guarnieri. I due si sono lasciati poco dopo il primo lockdown e non sono di certo rimasti in ottimi rapporti, visto che hanno smesso di parlarsi.

La dama ha voluto la possibilità di poter replicare al suo ex che, a suo parere, in studio ha più volte a parlare della loro relazione tirandola in ballo e voleva chiedergli di smettere di fare il suo nome. Questo, come prevedibile, ha dato vita ad una serie di discussioni tra i due, che sono dette di tutti i colori.

Ida, che era tornata a parlare del suo rapporto con Gemma Galgani, ha ribadito la mancanza di rapporti carnali con il suo ex durante la breve convivenza avuta insieme. “Soltanto due volte“ ha detto furiosa, mentre lui l’ha accusata di essere volgare e di puzzare di fumo. Per non parlare della dama che avrebbe detto ad un bambino di 11 anni di essere cattivo perché ha rimproverato suo figlio di non avere l’ultimo modello di console con cui giocare.

Insomma sembra chiaro che tra Ida e Riccardo è ufficialmente finita. Così com’è finita la pazienza del pubblico di Uomini e Donne di rivederli in studio.

Ida Platano bocciata dal pubblico di Uomini e Donne: “Business!”

Ida Platano non ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che non ha assolutamente apprezzato il suo ritorno in studio. Secondo i telespettatori, la dama avrebbe sfruttato la situazione soltanto per apparire di nuovo in tv, in quanto avrebbe utilizzato temi piuttosto imbarazzati per confrontarsi con Riccardo Guarnieri, che ha da poco ripreso la sua conoscenza con Roberta Di Padua, che ha svelato qual è la sua più grande preoccupazione.

“In lockdown abbiamo fatto l’amore solamente due volte, ogni tanto ero un pochino seminuda e mi diceva -copriti-“ MA CHE COSA STIAMO SENTENDO CHE IMBARAZZO MA STATE ZITTI#uominiedonne pic.twitter.com/BP1GFkc9ZX — BagnoTrash (@TrashAmmme) January 11, 2021

Due ultra 40enni, di cui una anche madre, si recriminano in televisione rapporti mancati, puzze di fumo e storie di Instagram #uominiedonne pic.twitter.com/TUsqOJtwCW — noemi. (@_imeon) January 11, 2021

Riccardo: lei è stata sempre appoggiata qui dentro e ci ha sguazzato. BEH È TUTTO 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#UominieDonne — parloavanvera (@parloavanveraa) January 11, 2021

#uominiedonne

COSA SI FA PER SPONSORIZZARE FITVIA .

TUTTO QUESTO È IMBARAZZANTE pic.twitter.com/ZOujHhCQQL — TRASHATTO (@AMOILTRASH1) January 11, 2021

Ida Platano è stata bocciata a Uomini e Donne. Il pubblico della rete purtroppo non crede nella sua buona fede, anche se per amore della verità bisogna ricordare che Maria De Filippi svelò in studio anche lei era stata invitata per ritornare nel parterre ma che a differenza di Riccardo Guarnieri ha preferito non ripetere l’esperienza. Quindi, qualora avesse voluto, sarebbe potuta ritornare tranquillamente all’interno del programma.