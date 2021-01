Uomini e Donne oggi 26 gennaio: Gemma ci riprova con Maurizio

By

Uomini e donne oggi, anticipazioni puntata 26 gennaio: Gemma Galgani torna alla carica con Maurizio Guerci, ma arrivano brutte notizie.

Gemma Galgani torna ad essere la protagonista delle puntate di Uomini e Donne. La dama di Torino torna al centro dello studio nell’appuntamento di oggi per chiedere nuovamente delle spiegazioni a Maurizio Guerci e scatenando il solito battibecco con Tina Cipollari.

Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Gemma, nonostante al suo cospetto sia arrivato un nuovo e giovane cavaliere, chiederà di poter parlare ancora con Maurizio che non riesce ancora a dimenticare. Cosa accadrà esattamente nella puntata di oggi del dating show di canale 5? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne 26 gennaio: Gemma Galgani innamorata di Maurizio Guerci?

Gemma Galgani è ancora innamorata di Maurizio Guerci nonostante le pesanti segnalazioni sul suo conto? Dopo aver vissuto delle notti d’amore con Gemma, Maurizio ha deciso di chiudere definitivamente la loro storia. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, però, la dama di Torino si siederà nuovamente al centro dello studio raccontando di essere stata consolata da Maurizio al termine della scorsa puntata e di aver rivisto nei suoi occhi un interesse nei suoi confronti. Una confessione che sarà smentita dal cavaliere cinquantenne che ribadirà di non voler tornare con lui e di considerata conclusa la loro storia pur non rinnegando l’affetto provato per Gemma.

L’atteggiamento della Galgani sarà la causa della reazione di Tina Cipollari che non perderà occasione per stuzzicare la dama di Torino. La bionda opinionista è convinta che Gemma, con il suo atteggiamento,spaventi gli uomini che frequenta dando il via al solito battibecco.

Gemma, però, spiazzerà poi tutti chiudendo definitivamente il capitolo Maurizio, ma facendo la conoscenza di un altro cavaliere con lo stesso nome che si aggiungerà a Gianluca con cui ha avuto uno scambio messaggistico. La puntata, inoltre, dovrebbe continuare con Armando Incarnato che ha chiuso definitivamente la sua frequentazione con Lucrezia Comanducci non considerandola realmente interessato a lui. I tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni dovrebbero restare in panchina almeno oer oggi.