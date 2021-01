Scelta Davide Doandei, chi è? Chiara Rabbi conquista il cuore del tronista pugliese di Uomini e Donne. Delusione per Beatrice Buonocore.

Colpo di scena a Uomini e donne per la scelta di Davide Donadei. Il tronista pugliese ha scelto la donna della sua vita spiazzando il pubblico. Come fanno sapere in anteprima le talpe del Vicolo delle News, Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi, la corteggiatrice arrivata in trasmissione un mese dopo la grande favorita Beatrice Buonocore.

Grande delusione proprio per Beatrice che, tuttavia, nell’ultima intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, aveva spiegato di non sentiri la scelta di Davide.

Scelta Davide Donadei a Uomini e donne: le parole per Chiara Rabbi



Cos’è successo durante la registrazione della scelta di Davide Donadei che, come era stato annunciato, è avvenuta oggi, mercoledì 27 gennaio? A svelare i dettagli sono le talpe del Vicolo delle News che raccontano l’ingresso di Beatrice e Chiara.

Dopo aver ripercorso ciò che è accaduto durante il percorso, Davide ha fatto entrare Beatrice a cui ha spiegato di essere stato colpito dal “suo essere bambina“, ma di aver capito che non poteva essere lei la scelta. Il momento è stato condito sia dalle lacrime di Beatrice che da quelle di Davide. Prima di salutarsi, i due si sono concessi anche un abbraccio.

Davide ha fatto fatica a riprendersi e ha ricevuto i complimenti di Gianni Sperti che lo ha elogiato per essere “una persona vera”. Alla scelta era presente anche l’ex tronista Gianluca De Matteis che ha speso belle parole per Davide il quale ha poi fatto entrare Chiara a cui confessa di averla scelta perchè ha capito di provare qualcosa di forte nei suoi confronti. La risposta di Chiara è stata sì formando ufficialmente la prima coppia del 2021 del trono classico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum)

Dalle anticipazioni pare che Davide abbia regalato una scelta molto emozionante ed ora i fans non vedono l’ora di vedere la puntata in tv anche se forse ci sarà da aspettare almeno una settimana.